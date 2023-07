News des Tages am 28.07.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 28.07.23

Verdächtiger (22) nach Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park in Berlin verhaftet!

Nach der Gruppenvergewaltigung einer Frau im Görlitzer Park ist ein Verdächtiger verhaftet worden. Im Juni soll der 22-Jährige mit weiteren Männern eine Frau vergewaltigt haben. Während die Männer die 27-Jährige vergewaltigten, sollen sie den Freund des Opfers auch noch niedergeschlagen haben. Die mutmaßlichen Täter haben sie dann auch noch ausgeraubt. Die Ermittler haben lange zu dem Verbrechen geschwiegen – das hat auch einen Grund. „Die potentiell Geschädigten sind gegebenenfalls schwer traumatisiert, weshalb eine polizeiliche und gerichtliche Aussage vielmals eine schwere Belastung für die Betroffenen darstellt. Die Entscheidung auszusagen soll von diesen eigenständig und unbeeinflusst getroffen werden“, erklären Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung.

Neue Hinweise im Cold Case nach XY-Ausstrahlung: Sie wurde vergewaltigt und verbrannt

Mehr als 25 Jahren nach einem Verbrechen im Ruhrgebiet wurde der Fall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ behandelt. In dem Format hat sich die Polizei erneut an die Öffentlichkeit gewandt. Am 2. Juni 1997 wird eine nackte Frauenleiche in einem Waldstück in Altena-Bergfeld bei Hagen im Ruhrgebiet aufgefunden. Wurde die Frau vergewaltigt und anschließend in Brand gesetzt? Schon während der Ausstrahlung haben die Ermittler zahlreiche Hinweise erhalten. „Wir können jetzt noch keine richtige Angabe zu machen, ob da jetzt der heiße Tipp mit bei war oder nicht“, erklärte die Polizei gegenüber RTL. Ob darunter ein bedeutender Hinweis dabei ist, werden die Ermittlungen zeigen.

Maria (24) spurlos verschwunden! Berliner Polizei sucht Studentin aus Mexiko

Wo ist Maria? Die 24-Jährige hat ihre Wohnung in Berlin verlassen – seitdem fehlt von der Studentin aus Mexiko jede Spur. Die Familie sucht über soziale Netzwerke nach der 24-Jährigen und befürchtet das Schlimmste. Die junge Frau befinde sich in einer psychischen Ausnahmesituation, heißt es von der Berliner Polizei. An dem 22. Juli habe sie wohl noch Kontakt zu Studienkollegen gehabt – sie habe wohl ein Treffen abgesagt. Sie ist 150 bis 155 cm groß, hat langes, dunkles Haar und eine schlanke Figur. Hinweise nimmt die Polizei unter Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen.