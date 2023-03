News des Tages am 28.03.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 28.03.23

Richter steckt Klima-Kleber zehn Tage in den Knast

Klima-Kleber blockierten die Elbbrücken in Hamburg und lösten ein Verkehrschaos aus. Ein Richter greift nun durch und steckt einen Klima-Kleber für zehn Tage in den Knast. „Es bestand die Gefahr, dass die beiden neue Blockaden starten. Die Maßnahme dient der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten“, sagte eine Polizeisprecherin laut der Bild-Zeitung. Strafverteidiger Otmar Kury: „Der Begriff ‚Ziviler Ungehorsam‘ wird heutzutage bedauerlicherweise als Beschönigung rechtswidriger und strafbarer Handlungen benutzt.“

Schufa verkürzt Speicherdauer bei Privatinsolvenzen

Für die Einträge zu abgeschlossenen Privatinsolvenzen verkürzt die Schufa die Speicherdauer – und zwar von drei Jahren auf sechs Monate. Damit wolle man Klarheit und Sicherheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher schaffen, wie eine Sprecherin in Karlsruhe laut der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Früher war eine längere Speicherdauer zulässig, aber seit Mai 2018 gilt EU-weit ein neues Datenschutzrecht. Für Betroffene sei eine Speicherung mit negativen Folgen verbunden.

Ski-Weltmeister stirbt überraschend mit 30 Jahren

Der russische Ski-Freestyler Pavel Krotov ist imAlter von 30 Jahren verstorben. Bei der WM 2021 in Schweden feierte er seine größten Erfolge. „Viele Menschen erinnern sich an Pavel als einen freundlichen, sympathischen und mutigen Menschen“, schrieb der Russische Freestyle-Verband (FFR) in einer Mitteilung. „Der Familie, den Verwandten und Kollegen von Pavel Krotov drücken wir unser tiefes und aufrichtiges Beileid aus“, heißt es in dem Statement weiter.