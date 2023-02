News des Tages am 28.02.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Verbrecher gesteht: Deutscher Südafrika-Tourist überfallen

Der deutsche Tourist Nick Frischke wird in Südafrika noch immer vermisst. Der 22-Jährige ist vor einigen Wochen in Kapstadt verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. Drei Männer wurden in dem Fall nun festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Einer der Angeklagten hat gestanden, bei dem Überfall auf den Touristen beteiligt gewesen zu sein. Er behauptet, einer seiner Kumpel soll auf ihn eingestochen haben. Den drei am Wochenende festgenommenen Männern wird schwerer Raub vorgeworfen.

Berlin: Frau und Kind tot in Weißen See entdeckt

Passanten haben am Montagnachmittag eine schreckliche Entdeckung in Berlin gemacht. Gegen 16:30 Uhr haben sie eine leblose Frau sowie ein totes Kind im Weißen See im Stadtteil Pankow gemacht. „Passanten entdeckten heute Nachmittag gegen 16.30 Uhr im #Weißensee in #Pankow 2 Leichen. Es handelt sich um eine Frau und ein Kleinkind. Die 5. #Moko hat die Ermittlungen zur Identität und zu den Umständen des Todes aufgenommen“, schrieb die Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Umstände und Identität sind bisher unklar.

Der Winter bleibt zu Märzbeginn in Deutschland

Der Februar geht, aber der Winter bleibt! Es wird auch in den kommenden Tagen in Deutschland ziemlich kalt bleiben. Aber immerhin scheint die Sonne und es gibt eher weniger Regen. Nachts kann es mit deutlichen Minusgraden ziemlich eisig werden und tagsüber steigt das Thermometer auf kaum mehr als 5 Grad. Dieses Jahr gibt es einen Märzwinter, denn der Frühling ist noch nicht in Sicht und lässt sich etwas Zeit.