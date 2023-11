News des Tages am 27.11.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 27.11.23

Wie ernst ist er erkrankt? Papst Franziskus mit Infusionsnadel beim Mittagsgebet

Wegen einer Atemwegserkrankung hat Papst Franziskus das traditionelle Angelus-Gebet am Sonntag virtuell auf den Petersplatz übertragen lassen. Eine Infusionsnadel in der rechten Hand ist in den Video-Bildern zu sehen. Laut offiziellen Angaben leidet er an einer „leichten Grippe“. Zuletzt hatte er immer wieder gesundheitliche Probleme. In diesem Jahr hatte er bereits zwei Klinikaufenthalte – zuerst wegen einer Lungenentzündung und dann musste er am Bauch operiert werden.

Todes-Drama in Halle: Fan stirbt nach Kollaps im Stadion

Beim Drittligaspiel zwischen dem Halleschen FC und dem 1. FC Saarbrücken musste ein Fan vom Notarzt behandelt werden. Der Mann konnte wiederbelebt werden – kurze Zeit später verstirbt er jedoch im Krankenhaus. „Mit tiefem Schmerz und traurigem Herzen gedenken wir einem Mitglied unserer rot-weißen Familie. Die Gewissheit seines Verlusts hat uns schwer getroffen. Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und den Angehörigen. In dieser schweren Zeit sind unsere Gedanken bei euch“, schreibt der Halleschen FC beim Kurznachrichtendienst X.

Deutschlands schönster Weihnachtsbaum soll vors Brandenburger Tor

Er wurde von Experten ausgewählt und zum prachtvollsten Weihnachtsbaum der Republik gekürt: Am Sonntag wurde eine 23 Meter hohe Tanne in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (Thüringen) aus dem Staatswald gefällt. Der Baum soll vors Brandenburger Tor in Berlin. „Er ist perfekt“, hieß es in der Thüringer Landesforstanstalt. „Ein Baum hat – will er Deutschlands prominentester Weihnachtsbaum werden – allerhöchsten Ansprüchen nicht nur in Bezug auf Optik, sondern auch auf Stabilität zu genügen“, sagt Forst-Vorstand Volker Gebhardt laut der Bild-Zeitung.