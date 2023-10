News des Tages am 27.10.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 27.10.23

Israel meldet: Bodentruppen im Zentrum des Gaza-Streifens

Das israelische Militär hat laut eigenen Angaben dutzende Stellungen der Terror-Organisation Hamas angegriffen. Diese Aktionen gelten als Vorbereitung für eine geplante Bodenoffensive Israels. Innerhalb von 24 Stunden seien 481 Menschen durch israelische Raketenangriffe ums Leben gekommen sein, wie die von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mitteilte. Unabhängig prüfen lassen sich die Informationen nicht. Israel hatte auf den auf den überraschenden Angriff der Hamas am 7. Oktober reagiert. Dabei kamen rund 1.400 Menschen ums Leben.

Schockierendes Video aus Neubrandenburg: Mädchen-Gang quält Schülerin (13) stundenlang

Mehrere Kinder verfolgen eine 13-Jährige, treten und schlagen die Teenagerin. Am 22. Oktober haben die Täter in Neubrandenburg ihr Opfer in eine Falle gelockt. Laut der Bild-Zeitung ging es wohl um Chatnachrichten. Danach kam es zu einem massiven Gewaltausbruch. Mit Fäusten wird die 13-Jährige dann zu Boden geprügelt. Obwohl das Mädchen um Hilfe ruf, sollen Passanten einfach weitergegangen sein. Erst, als später eine Gruppe von Passanten auftaucht, lässt die Clique kurz von dem Mädchen los. Doch dann ging das Martyrium weiter – erst, als eine Anwohnerin aus dem Fenster ruft, verschwinden die Täter. Ihre Mutter ist schockiert und sagt in der Bild: „Zum Glück hat meine Tochter keine ernsthaften Verletzungen davongetragen. Aber sie hat blaue Flecken. Und die Wunden auf der Seele und auch in der kompletten Familie müssen erst mal heilen.“

Deutscher Urlauber auf Mallorca ermordet

Ein Jahr nach dem Unfall auf der Autobahn MA-19 auf Mallorca (Spanien), bei dem ein deutscher Tourist starb, gibt es jetzt eine überraschende Wende. Die Polizei geht davon aus, dass der 20-Jährige nicht durch den Unfall starb, sondern dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Drei Personen wurden laut der Mallorca Zeitung jetzt festgenommen. Damals deutete alles darauf hin, dass der Tourist betrunken war und die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat. Nun geht die Polizei jedoch davon aus, dass er aus seinem Wagen gestoßen wurde – zu diesem Zeitpunkt lebte der Urlauber noch.