News des Tages am 27.09.23

Die Nachrichten des Tages am 27.09.23

Razzia gegen Neonazi-Sekte

Gegen Neonazis der sogenannten „Artgemeinschaft“ gab es eine Razzia, wie die Bild-Zeitung meldet. Mehrere Hundertschaften und Spezialeinheiten stürmten mehrere Wohnungen in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. „Mit der ‚Artgemeinschaft‘ verbieten wir eine sektenartige, zutiefst rassistische und antisemitische Vereinigung. Das ist ein weiterer harter Schlag gegen den Rechtsextremismus und gegen die geistigen Brandstifter, die bis heute NS-Ideologien verbreiten“, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Die Gruppierung habe rund 150 Mitglieder und ein Verbot wird seit längerem vorbereitet.

Feuerhölle: Mindestens 100 Menschen sterben bei Hochzeitsfeier

Bei einer Hochzeitsfeier im Irak ist ein Feuer ausgebrochen. Mindestens 100 Menschen sollen in der Flammenhölle gestorben sein, wie mehrere Medien berichten. Auf Bildern der Katastrophe war eine eingestürzte und ausgebrannte Halle im Ort Al-Hamdanija zu sehen. Die Halle wurde oft für Hochzeiten in der Vergangenheit genutzt – jedoch habe das Anwesen gegen Sicherheitsauflagen verstoßen, denn die Halle sei mit entzündbarer Verkleidung ausgestattet gewesen. „Der Brand führte zum teilweisen Einsturz der Halle, weil hoch entzündbare, billige Baustoffe genutzt wurden, die bei einem Feuer innerhalb von Minuten kollabieren“, teilte die Zivilschutzbehörde mit.

Seit Jahresbeginn mehr als 1000 Kinder in Ohio vermisst

Behörden und Eltern sind besorgt! Bisher wurden 2023 im Norden Ohios mehr als 1000 Minderjährige vermisst gemeldet. „Ja, natürlich sind wir darüber besorgt“, erklärte der Generalstaatsanwalt von Ohio, Dave Yost, gegenüber News 5 Cleveland. John Majoy, Chef der Hilfsorganisation „Cleveland Missing“, teilte mit: „Aus irgendeinem Grund haben wir im Jahr 2023 viel mehr vermisst gemeldete Kinder. Was beunruhigend ist, weil wir zum Teil nicht wissen, was mit einigen dieser Kinder passiert – ob sie gehandelt werden oder ob sie etwa in Bandenaktivitäten verwickelt sind“, sagte er gegenüber Fox News.