News des Tages am 27.07.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 27.07.23

Wie nah sind wir an einer Katastrophe? Feuer auf Frachter vor Ameland

Vor der Küste der Urlaubsinsel Ameland (Niederlande) brennt ein gigantischer Frachter mit fast 2.857 Autos an Bord! Das Feuer-Inferno soll ein E-Auto ausgelöst haben. Die Besatzung ist vor Panik rund 30 Meter in die Tiefe ins Meer gesprungen. Das Löschen stellt ein enormes Risiko dar. Löschboote kühlen bisher nur die Seiten des Schiffes. „Auf dem Schiff selbst wird auch nicht gelöscht und auch nicht von oben herab auf das Schiff“, sagte der Sprecher der Küstenwache, Edwin Granneman, laut RTL. Es könnte eine Naturkatastrophe drohen. „Wir schauen mit großer Sorge ins Wattenmeer vor Ameland. Das ist ein Schreckensszenario, mit dem wir immer leben müssen, wenn man eine Schifffahrtstraße in einen Nationalpark baut“, sagt Dr. Kim Cornelius Detloff, Fachbereichsleiter Meeresschutz beim NABU. „Wir sind in der Vergangenheit immer wieder mit einem blauen Auge davon gekommen und ich setze sehr auf die niederländische Behörden, dass das auch diesmal gelingt. Die eigentliche Katastrophe würde eintreten, wenn das Schiff unkontrolliert sinkt.“

Sängerin stirbt mit 56 Jahren: Trauer um Sinéad O’Connor

Die Welt trauert um eine Musiklegende! Sinéad O’Connor ist im Alter von 56 Jahren verstorben. „Wir sind sehr traurig, dass wir den Tod unserer geliebten Sinead bekannt geben müssen“, zitierte der irische Sender RTE am Mittwoch eine Mitteilung ihrer Familie. „Ihre Musik wurde auf der ganzen Welt geliebt und ihr Talent war unübertroffen und unvergleichlich“, twitterte Irlands Regierungschef Leo Varadkar. Und weiter: „Unser Beileid gilt ihrer Familie, ihren Freunden und allen, die ihre Musik liebten.“ SinéadO’Connor begann ihre Karriere als Musikerin auf den Straßen von Dublin. Ihr Debütalbum „The Lion and the Cobra“ wurde extrem erfolgreich und mit der Single „Nothing Compares 2 U“ im Jahr 1990 stürmte die irische Sängerin die Charts.

Pool-Drama auf Mallorca: Vater will Sohn vor dem Ertrinken retten – jetzt sind beide tot

In Santa Ponca auf Mallorca will ein Vater seinen Sohn vordem Ertrinken in einem Pool retten. Der 37-Jährige kann selbst nicht schwimmen – dennoch springt er ihm hinterher. Ein Anwohner hat die regungslosen Körper im Pool entdeckt und wählt den Notruf. Jede Hilfe kam jedoch zu spät. Dem Notarzt sei es zunächst gelungen, die beiden zu stabilisieren. Auf dem Weg zum Krankenhaus ist sein Vater verstorben. Sein Sohn kam auf die Intensivstation – auch er verstarb einen Tag später.