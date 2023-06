News des Tages am 27.06.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 27.06.23

Umfragehoch: AfD überholt sogar SPD

Erst wird der erste AfD-Landrat seit Bestehen der Partei gewählt und nun gibt es das nächste Politbeben: Laut Umfragen würde die AfD derzeit sogar die SPD überholen! Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die rechtspopulistische Partei auf 20,5 Prozent der Stimmen kommen, wie die „Bild“-Zeitung meldet. Die SPD käme demnach nur noch auf 19,5 Prozent. Mit 26,5 Prozent wäre die CDU die stärkste Kraft. Insgesamt käme die Ampel auf nur noch 39,5 Prozent. Die Grünen erreichen 13,5 Prozent, die FDP kommt auf 6,5 Prozent und die Linken würden mit 4,5Prozent den Einzug in den Bundestag verpassen.

13-Jährige stirbt nach Ecstasy-Überdosis

Drogen-Drama in Mecklenburg-Vorpommern! Zwei Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren sind nach einer Überdosis der Partydroge Ecstasy zusammengebrochen. Eines der Mädchen ist jetzt verstorben. Die beiden Teenagerinnen wurden in eine Klinik zuvor eingeliefert. Das weitere Mädchen ist auf dem Weg der Besserung. Schon eine Tablette kann lebensbedrohlich sein. „Dieser Fall zeigt deutlich und tragisch, wie gefährlich die Einnahme von Drogen ist. Wir warnen eindringlich vor dem Konsum von Betäubungsmitteln – egal welcher Art und egal in welchem Alter“, sagt Polizeisprecherin Claudia Tupeit laut der „Bild“-Zeitung.

Studie: Immer mehr junge Menschen fühlen sich einsam

Soziologen der Uni Magdeburg haben herausgefunden, dass sich vor allem junge Menschen immer mehr einsam fühlen. Besonders bei den 17- bis 29-Jährigen ist Einsamkeit laut der Studie ein großes Thema. „Wir haben vor allem Studenten interviewt. Viele sind extrem auf Leistung fokussiert und isolieren sich selbst“, sagt Soziologe Stephan Weihrauch. Menschen ab 70 Jahren fühlen sich dagegen weniger einsam. „Als Nachkriegsgeneration haben sie in ihrer Jugend oft materielle Not und räumliche Enge erfahren und möchten Einsamkeit einfach nicht zulassen“, erklärt er weiter.