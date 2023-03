News des Tages am 27.03.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 27.03.23

Mega-Streik: Gewerkschaften legen Deutschland lahm

Nichts geht mehr: Der Verkehr mit Zügen, Bussen und Flugzeugen in Deutschland ist am Montagmorgen weitgehend zum Erliegen gekommen. Denn Verdi und die Bahngewerkschaft EVG haben zum Warnstreik aufgerufen. Der Arbeitskampf dauert seit 0 Uhr an und dauert insgesamt 24 Stunden. Die Bahn hat den Fernverkehr komplett eingestellt und auch im Regional- und Nahverkehr kommt es in den meisten Bundesländern zu erheblichen Beeinträchtigungen oder Ausfällen. Auch an den Flughäfen herrscht Stillstand. „Die Streikbereitschaft ist sehr hoch, die Wut der Beschäftigten von den Arbeitgebern hingehalten zu werden, riesig“, teilte EVG-Tarifvorstand Kristian Loroch am Montagmorgen mit. „Wir streiken heute, weil uns in den Tarifverhandlungen trotz der für viele Beschäftigten angespannten finanziellen Situation nichts vorgelegt wurde, über das wir ernsthaft verhandeln könnten.“

Horror-Eltern lassen Baby verhungern

Oxana M. (33) und ihr Partner Maxim L. (43). Dem Paar aus Russland droht eine lebenslange Haft. Der Vater nahm nur rohes Gemüse, Obst oder Sprossen zu sich. Er verordnete dem Kind eine noch strengere Diät – und zwar Sonnenlicht. Russische Medien berichten, dass das Baby weder Wasser noch Nahrung zu sich nehmen durfte. Die Eltern waren der Auffassung, dass Sonnenlicht ausreichen würde. Denn er glaubte, dass die Energie der Sonne ausreichen würde. Durch das lange Fasten war das Baby komplett geschwächt und ist schließlich verstorben. Die Großmutter des Kindes glaubt, dass ihre Tochter in eine gefährliche Sekte geraten ist.

DSDS 2023: Top 10-Kandidaten stehen fest

Wer wird Deutschlands neuer Superstar? Die Top 10-Kandidaten bei DSDS stehen fest. Diese Kandidat:innen singen um den Titel: David Leischik (27) aus Köln, Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Schweiz), Natalie Nock (29) aus Baden-Baden, Aileen Sager (23) aus Birkenfeld, Sem Eisinger (29) aus Frankfurt, Rose Ndumba (24) aus Essen, Peris Achilleas Grigoriadis (25) aus Pleidelsheim, Lawa Baban (26) aus Gießen, Monika Gajek (21) aus Salzgitter und Kiyan Yousefbeik (25) aus Hannover. Die Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ starten am 1. April 2023. KUKKSI-Reporter Oliver Stangl wird aus dem Studio in Köln berichten.