News des Tages am 26.09.23

Die Nachrichten des Tages am 26.09.23

Massive Störung bei der Bahn: Zugausfälle und Verspätungen in ganz Deutschland

Aufgrund einer Oberleistungsstörung ist die Bahnstrecke zwischen Hannover und Nordrhein-Westfalen nicht befahrbar. Es kommt deshalb zu Verspätungen und Zugausfällen bei der Deutschen Bahn. Betroffen sind auch Verbindungen von Berlin nach Köln und Amsterdam. Die IC- und ICE-Züge zwischen Hamm – Bielefeld – Hannover werden umgeleitet und verspäten sich um rund 60 Minuten. Der ICE-Sprinter zwischen Berlin und Köln fällt komplett aus. Unklar ist derzeit, wie lange die Störung anhalten wird.

Priester in Spanien verhaftet: Er soll Frauen missbraucht haben

Ein Priester soll in Spanien mehrere Frauen betäubt und sexuell missbraucht haben. Der 34-Jährige soll die grausamen Taten auch gefilmt haben. Im andalusischen Vélez-Málaga circa 30 Kilometer östlich von Málaga wurde der Mann jetzt festgenommen. Fünf Opfer wurden in den Videos identifiziert, teilten die Behörden mit. Der Priester sitzt in Untersuchungshaft. Die betroffenen Frauen haben nicht gemerkt, dass sie Opfer eines Sexualverbrechens wurden, wie die Polizei in einer Mitteilung bekanntgab.

Insektenplage: Irre Mückenplage auf Mallorca

Mallorca hat derzeit mit einer Mückenplage zu kämpfen. Grund dafür ist der starke Regen der vergangenen Wochen. Nicht nur für Mücken, sondern auch für Kakerlaken sind die Bedingungen sehr günstig. „Beide Insektenarten vermehren sich derzeit aufgrund der Sturzregenfälle in den vergangenen Tagen, die zu Wasseransammlungen in Gärten, Balkonen und Terrassen geführt haben. Dort brüten Schnacken und Schaben ihre Eier aus“, erklärte der Zoologie-Professor Miguel Ángel Miranda an der Balearen-Uni laut Mallorca Magazin. Sobald die Temperaturen wieder fallen, dürfte die Insektenplage wieder vorbei sein. „Ihr Lebenszyklus liegt eh nur bei knapp einem Monat. Können sie in dieser Zeit nicht für ausreichend Nachwuchs sorgen, schrumpfen die Populationen von Insekten drastisch und in relativ kurzer Zeit“, so der Professor weiter.