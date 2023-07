News des Tages am 26.07.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 26.07.23

Schon wieder gemeinschaftliche Vergewaltigung im Hotelzimmer auf Mallorca?

Wurde schon wieder eine Touristin auf Mallorca sexuell missbraucht? Beim Feiern hat eine junge Frau aus Großbritannien in Magaluf (Calvia) einen Mann kennengelernt. Danach ist sie mit auf sein Hotelzimmer gegangen. Dort wollte sie mit dem Mann einvernehmlichen Sex haben, wie das Mallorca Magazin berichtet.Was sie nicht wusste: Im Nachbarzimmer wartete der Kumpel des Mannes. Auch er wollte Geschlechtsverkehr mit der Touristin – als sie jedoch ablehnte, soll es zum sexuellen Übergriff gekommen sein. Die Frau erstattete eine Anzeige bei der Polizei. „Als ein Streifenwagen eintraf, gab das Mädchen an, von zwei Männern sexuell missbraucht worden zu sein, und wurde mit dem Streifenwagen in das Krankenhaus Son Espases gebracht“, so ein Sprecher der Guardia Civil gegenüber RTL.

Feuer außer Kontrolle: Tausende kämpfen auf Rhodos gegen Flammen

Im Südosten der Ferieninsel Rhodos kämpfen die Menschen weiter gegen die Flammen. Rund 3.000 freiwillige Helfer sind im Einsatz, wie regionale Medien melden. „Ich werde hier sterben, wenn es sein muss. Ich liebe diese Insel“, sagte ein Anwohner einem Reporter. Nicht nur in Griechenland, sondern auch in anderen Ländern in der Mittelmeerregion brennt es – so hat auch Italien mit schweren Waldbränden zu kämpfen. „Wir erleben in Italien einen der schwierigsten Tage der letzten Jahrzehnte – Regenstürme, Tornados und riesiger Hagel im Norden und sengende Hitze und verheerende Brände in der Mitte und im Süden“, sagte Zivilschutzminister Nello Musumeci.

Krokodil frisst Mann – Familie muss Überreste identifizieren

Es ist ein unglaublicher Fall: Ein Krokodil hat einen Mann vom Boot ins Wasser gezogen! Er wird von der Echse verschlungen und getötet. Nachdem er von der Bootstour auf der Insel Borneo nicht zurückkehrt, beginnt die Suche nach dem 60-Jährigen. Einige Tage später wird er gefunden – im Bauch des Krokodils. Das Tier war rund 4,30 Meter lang und 800 Kilogramm schwer. Im Reptil fanden die Einsatzkräfte die sterblichen Überreste des Vermissten. Die Familie hat den Toten identifiziert.