News des Tages am 26.06.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 26.06.23

Politbeben: AfD holt erstmals Landrats-Posten

Die AfD erlebt derzeit ein Umfragehoch. Wäre jetzt Bundestagswahl, würde die rechtspopulistische Partei auf rund 19 Prozent laut Umfragen kommen. Nun hat die Partei auch erstmals einen Landrats-Posten in Thüringen geholt. Mit einer klaren Mehrheit von 52,8 Prozent hat Robert Sesselmann die Wahl um den Landrats-Posten im Kreis Sonneberg gewonnen. Gegenkandidat Jürgen Köpper von der CDU kam nur auf 47,2 Prozent der ausgezählten Stimmen. Der AfD-Kandidat hat nun das Sagen in dem Kreis mit rund 57.000 Einwohnern. In Thüringen gilt die AfD als „erwiesen rechtsextrem“. „Robert #Sesselmann hat Geschichte geschrieben: Er ist der erste #AfD-Landrat in Deutschland! Herzlichen Glückwunsch nach #Sonneberg, vielen Dank an alle Wahlkämpfer, Unterstützer und vor allem Wähler. Das ist erst der Anfang!“, schrieb AfD-Chefin Alice Weidel beim Kurznachrichtendienst Twitter.

ICE hängt auf Brücke fest – 800 Fahrgäste evakuiert

Diese Bahnfahrt werden die Fahrgäste so schnell wohl nicht vergessen! Ein ICE ist auf der Strecke von Berlin nach Zürich über Leipzig auf der Saale-Elster-Talbrücke liegengeblieben. 800 Passagiere mussten evakuiert werden. „Der Schnellzug war wegen einer technischen Störung das erste Mal schon gegen 15 Uhr stehen geblieben“, sagte Bahnsprecherin Janett Reinhardt in der „Bild“-Zeitung. Dann konnte der Zug zwar zunächst seine Fahrt fortsetzen – jedoch kam er auf der Brücke endgültig zum stehen. Auf offener Strecke mussten die Fahrgäste in einen anderen Zug umsteigen – das Szenario dauerte mehrere Stunden. Da der Strom zwischenzeitlich ausfiel, funktionierte die Klimaanlage auch nicht.

Hitze vorerst vorbei: Dem Sommer geht die Puste aus

In den vergangenen Wochen zeigte sich das Wetter von seiner sommerlichen Seite – es gab kaum Regen, dafür viel Sonne, hohe Temperaturen und kaum Wolken am Himmel. Doch mit dem Hochdruckwetter ist es vorerst vorbei – das Wetter wird die kommenden Tage deutlich unbeständiger. Am Montag gibt es Gewitter – vor allem der Osten und Süden ist betroffen. Am Siebenschläfertag (Dienstag) ist es dann im Norden und Osten windig. Die Höchstwerte liegen dann in Gewitternähe bei nur noch bei 23 Grad – in anderen Regionen kann es nochmal auf 28 Grad hochgehen. Wenn man nach dem Siebenschläfertag geht, würde uns ein durchwachsener Sommer bevorstehen.