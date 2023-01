News des Tages am 26.01.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 26.01.23

Zwei Tote bei Messerangriff in Regionalbahn

Schreckliche Tat in einem Zug! Am Bahnhof Brokstedt (Schleswig-Holstein) gab es am Mittwoch einen Messerangriff in einer Regionalbahn, welche auf dem Weg von Hamburg nach Kiel war. Zwei Menschen wurden dabei getötet, sieben weitere verletzt. Auch der Angreifer wurde verletzt – dieser wurde bis zum Eintreffen der Polizei von Passanten festgehalten. Bei dem Täter soll es sich um einen staatenlosen Palästinenser handeln. Das Motiv ist bisher unklar. Laut Medienberichten könnte der Täter geistig verwirrt sein. Fahrgäste haben den Notruf gerufen, daraufhin kam die Regionalbahn zum stoppen. Danach hat sich das Geschehen auf den Bahnsteig verlagert. „Für mich steht fest, dass sich die entsetzliche Tat gegen jede Menschlichkeit richtet“, erklärte Sabine Sütterlin-Waack, Innenministerin von Schleswig-Holstein. In dem Zug waren rund 120 Fahrgäste. Insgesamt 70 Zeugen wurden von der Polizei befragt.

Facebook hebt Sperre für Donald Trump auf

Donald Trump darf wieder auf Facebook und Instagram zurückkehren. Die Sperre für den Republikaner werde in den kommenden Wochen aufgehoben, wie der Politikchefs des Meta-Konzerns Nick Clegg mitteilte. Nach dem Sturm seiner Anhänger auf den Sitz des US-Parlaments in Washington wurde Donald Trump in den sozialen Netzwerken des Meta-Konzerns, wozu Facebook und Instagram gehören, gesperrt. Die Betreiber fürchteten damals, dass Donald Trump die Stimmung durch Posts weiter aufheizen könnte.

Deutschland verliert gegen Frankreich bei Handball-WM

Und noch eine Meldung aus dem Sport. Bei der Handball-WM hat Deutschland gegen Frankreich mit 28:35 verloren. Es war ein knappes Duell, aber für den Einzug ins Halbfinale hat es nicht gereicht. „Ich bin ein bisschen enttäuscht. Am meisten enttäuscht mich das hohe Ergebnis. Wir haben toll angefangen, dann sind wir aber am Torhüter verzweifelt“, sagte Torwart Andreas Wolff nach dem Spiel. Und weiter: „Am Ende haben wir uns ein bisschen aufgegeben. Am Ende verlieren wir mit sieben. Das spiegelt nicht den Verlauf der Partie wider.“