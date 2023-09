News des Tages am 25.09.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 25.09.23

Klima-Kleber scheitern mit Farbattacke auf Marathon

Zwei Minuten vor dem Start des 49. Berlin-Marathon schlug die „Letzte Generation“ zum ersten Mal zu! Mit Eimern und Plakaten rannten sie auf die Strecke. Sofort griffen Polizisten und Ordnungskräfte ein. Durch die Attacke wurde der Marathon jedoch nicht beeinträchtigt, wie die Bild schreibt. Zu dem Vorfall haben sich die Aktivisten mittlerweile gemeldet. „Uns tut es genauso leid, den Alltag eines Handwerkers zu unterbrechen wie den langersehnten Wettbewerb einer Läuferin. Wir tun das, weil wir in einer Notlage sind. In existenzieller Gefahr!“, schreibt die „Letzte Generation“ beim Kurznachrichtendienst X.

Nur drei Monate nach der Hochzeit: Frau von Ex-Arsenal-Keeper gestorben

Der britische Torhüter Joshua Vickers trauert drei Monate nach seiner Hochzeit um seine Frau. Sie hat den Kampf gegen den Krebs verloren. „Ich habe dies so oft geschrieben und wieder umgeschrieben und finde immer noch nicht die richtigen Worte, und ich weiß nicht, ob ich mir das jemals gelingen wird“, beginnt der Ex-Keeper einen emotionalen Post in den sozialen Netzwerken. „Laura ist der stärkste, mutigste und liebevollste Mensch, den ich je getroffen habe, schreibt er. „Trotz allem, was sie durchgemacht hat, lächelte sie weiter und hat sich durch nichts davon abbringen lassen, eine gute Zeit zu haben und ein Leben voller Erinnerungen zu schaffen“, schreibt er. Und weiter: „Wir haben geweint, gelacht und sind durch einige harte Zeiten getanzt. Ich werde keinen unserer gemeinsamen Momente vergessen – von unserem ersten Zusammentreffen bis zu dem, als du friedlich eingeschlafen bist. Ich weiß, dass du auf mich herabblicken und mich weiterhin jeden Tag inspirieren wirst. Ich liebe dich für immer und ewig.“

Wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten? Experte gibt Winter-Prognose ab!

Der Herbst lässt auf sich warten – stattdessen klettern die Temperaturen in dieser Woche wieder auf warme 25 Grad. Es könnte insgesamt der wärmste September aller Zeiten werden – aber wie geht es danach weiter? Ein Experte hat eine vorsichtige Winter-Prognose abgegeben. „Es gibt lediglich sogenannte Monatstrends, die abschätzen, ob Monate wärmer oder kälter als üblich werden könnten. Diese rechnen mit einem sehr milden Dezember“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net zu KUKKSI. Und wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten? „Das heißt, die Chance auf Schnee an den Weihnachtstagen ist eher als gering einzustufen. Das wäre ja nichts Neues“, so der Experte. Jedoch könne man jetzt auch keine genaue Prognose abgegeben – aber: Der Winter wird wohl laut den Langzeitmodellen eher mild als kalt.