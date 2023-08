News des Tages am 25.08.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 25.08.23

Verletzte bei schweren Unwettern im Süden

Am Donnerstagabend zog ein schweres Unwetter über den Süden in Deutschland. In Lindau musste ein Campingplatz evakuiert werden – sechs Menschen wurden dort bei Unwettern verletzt. „Der Wohnwagen hat gebebt, wir sind mit den Kindern ins Auto geflüchtet, es sind Bäume rausgerissen, es sind komplette Wohnwägen, Autos getroffen worden – es hat alles zerfetzt. Das war wirklich übel“, sagt eine Urlauberin laut RTL. Bei einem Motorradtreffen im schwäbischen Nördlingen wurden zehn Menschen durch herumfliegende Gegenstände verletzt. In München wurde der Bahnverkehr weitgehend eingestellt. Auch andere Bahnstrecken mussten komplett gesperrt werden. Schwere Unwetter, welche die Hitzewelle beenden und den Herbst einläuten, breiten sich am Freitag im gesamten Land aus. „Es drohen blitzintensive Gewitter mit Starkregen, mittlerem bis großem Hagel und Gewitterböen bis um die 100 km/h. Die Regenmengen können hierbei durchaus über 30 Liter pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit erreichen und lokale Überflutungen auslösen“, sagt RTL-Meteorologe Björn Alexander.

Hausmeister stoppte ihn: Amokläufer (16) wollte ganze Schule abbrennen

Nach dem Amoklauf in einer Grund- und Oberschule in Bischofswerda kommen weitere schreckliche Details ans Licht. Der Täter wollte demnach das Gebäude anzünden. „Es liegen erste Hinweise vor, dass der Beschuldigte die Schule möglicherweise in Brand setzen wollte“, sagte Polizeisprecher Maximilian Funke laut der Bild-Zeitung. Der 16-Jährige soll eine brennbare Flüssigkeit über vier Etagen verschüttet haben. Er zündete sich selbst an und rannte davon – nur der Hausmeister konnte ihn löschen und auch stoppen. Der Amokläufer verschanzte sich indem Gebäude auf einer Toilette – dort kam ein Junge aus der dritten Klasse herein. Der Täter stach auf den 8-Jährigen ein. Das Opfer hat schwere Verletzungen davongetragen und befindet sich im Krankenhaus – er sei aber in einem stabilen Zustand. „Auch der Tatverdächtige ist weiterhin in medizinischer Behandlung. Aufgrund seiner schweren Verletzungen liegt er im Koma und ist daher nicht vernehmungsfähig“, so die Polizei weiter.

WWE-Star Bray Wyatt mit 36 Jahren gestorben

Mit nur 36 Jahren ist Wrestling-Superstar „Bray Wyatt“ (richtiger Name: Windham Rotunda) verstorben. „Ich habe gerade einen Anruf von WWE Hall of Famer Mike Rotunda bekommen, er hat uns informiert, dass sein Sohn gestorben ist“, schrieb WWE-Boss Paul Levesque (Triple H) beim Kurznachrichtendienst Twitter. Weiter heißt es in dem Statement: „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und wir bitten euch, die Privatsphäre zu respektieren.“ Seit Jahren hatte er mit Herzproblemen zu kämpfen – die genaue Todesursache ist jedoch nicht bekannt. Zahlreiche Fans und Kollegen nehmen Abschied. „Die Nachricht vom Tod von Bray Wyatt bricht mir das Herz. Ich hatte immer großen Respekt und Liebe für ihn und die Familie Rotunda“, schreibt Schauspieler Dwayne Johnson.