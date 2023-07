News des Tages am 25.07.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 25.07.23

Griechenland-Feuer: Jedes zehnte Hotel ist beschädigt

Nach einer extremen Hitzewelle steht Griechenland in Flammen! Auf Rhodos mussten tausende Bewohner und Touristen in Sicherheit gebracht werden. Für die Einsatzkräfte gestalten sich die Bedingungen auf Rhodos sehr schwierig. „Die Löscharbeiten gestalten sich wegen der drehenden Winde sehr schwierig“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr laut Medienberichten. Über die vergangenen zwölf Tage sind in Griechenland im Schnitt 50 neue Waldbrände pro Tag ausgebrochen. Generell bleibt die Waldbrandgefahr sehr groß – der örtliche Wetterdienst hat eine Hitzewarnung herausgegeben. Bevor es am Donnerstag etwas kühler wird, sollen in Griechenland bis zu 46 Grad werden. Nicht nur Griechenland steht in Flammen – auch in anderen Ländern am Mittelmeer sind Waldbrände ausgebrochen. Auch auf der italienischen Insel Sizilien herrschen Waldbrände.

Feuer-Inferno: Touristen fliegen dennoch nach Rhodos

Für zahlreiche Urlauber stellt sich die Frage, ob sie ihre Reise nach Rhodos oder anderen betroffenen Gebieten antreten. „Eine kostenlose Stornierung war leider nicht möglich, da unser Hotel nicht betroffen ist. Und somit treten wir die Reise an, bevor wir 7000 Euro in den Sand setzen“, sagt eine Urlauberin laut RTL. „Es ist ein komisches Gefühl, wenn auf der anderen Insel die Leute um ihre Existenz kämpfen. Aber die Einheimischen sind ja jetzt auch ganz besonders auf die Touristen angewiesen, um ihre Existenz weiter zu halten.“

Corona-Leugner hatte tote Ehefrau im Kofferraum

In Österreich wurde ein Mann von der Polizei gestoppt, welcher seine tote Ehefrau im Kofferraum hatte. Auch die drei Kinder befanden sich in dem Wagen. Als er gestoppt wurde, sagte er den Beamten, dass er keinen Führerschein habe und eine Leiche im Kofferraum hat. Die 38 Jahre alte Frau sei vermutlich eines natürlichen Todes gestorben. Sie litt an Krebs und erlag ihrer Krankheit wenige Stunden davor. Der Mann wollte seine Frau an einem unbekannten Ort beerdigen. Bei den Beamten war der Mann bereits bekannt. Während der Pandemie habe er die Corona-Maßnahmen mit dem Holocaust verglichen. Der Mann kam in Untersuchungshaft.