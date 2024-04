News des Tages am 25.04.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 25.04.24

Geht es doch bergauf? Neue Wirtschafts-Prognose macht ganz leise Hoffnung

Sinkende Inflation, steigende Kaufkraft und höhere Produktion – wird die Stimmung in der Wirtschaft nun besser? Das Bruttoinlandsprodukt soll sich um 0,3 statt nur um 0,2 Prozent erhöhen. „Im weiteren Jahresverlauf sehen wir jetzt Zeichen für eine leichte konjunkturelle Aufhellung und dafür, dass sich die Wirtschaft langsam aus der Schwächephase herausbewegt“, sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck in Berlin. „Deutschland ist abgefallen in der Wettbewerbsfähigkeit“, räumte der grüne Wirtschaftsminister ein.

US-Militärhilfe für Ukraine: Joe Biden kündigt sofortige Lieferung an

Nachdem Repräsentantenhaus und Senat die neuen Militärhilfen für die Ukraine bewilligt haben, hat nun auch US-Präsident Biden das Gesetzespaket unterzeichnet. „Jetzt müssen wir schnell handeln, und das tun wir auch“, sagte der US-Präsident. „In den nächsten Stunden“ werde man das Kriegsgerät schicken, heißt es weiter. Es handelt sich dabei um Ausrüstung für die Flugabwehr, Artillerie, Raketensysteme und gepanzerte Fahrzeuge.

Darum traten Micaela Schäfer und Julian F.M. Stoeckel der CDU bei

Vom Dschungelcamp in die Politik: Micaela Schäfer und Julian F.M. Stoeckel sind der CDU beigetreten. Im exklusiven Interview mit KUKKSI erklärten die beiden Reality-Stars auch ihre Gründe dafür. „Ich wähle die CDU, seit ich 18 Jahre alt bin und habe mich schon immer zu der Partei hingezogen gefüllt und politisch interessiert war ich auch schon immer. Mein bester Freund Julian F.M. Stoeckel und ich haben dann einfach mal spontan entschlossen, uns der CDU anzuschließen, um zukünftig bessere Einblicke in den Alltag der Politiker zu bekommen, um deren Arbeit zu verstehen. Politik betrifft uns alle, egal welchen Bildungsabschluss oder Berufsgruppe wir angehören“, sagt Micaela Schäfer. Und Julian F.M. Stoeckel erklärt bei KUKKSI: „Ich war immer ein politischer Mensch und in einer Zeit, in der immer weniger Leute sich für Politik interessieren, finde ich es wichtig, dass man etwas tut.“