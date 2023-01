News des Tages am 25.01.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 25.01.23

Deutschland schickt Leopard-Panzer in die Ukraine

Nun also doch! Deutschland wird Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine liefern. 14 Panzer sollen damit an die Ukraine-Front rollen. Am Mittwoch soll die Entscheidung offiziell verkündet werden. Zuvor hatte die USA verkündet, Abrams-Panzer an die Ukraine liefern zu wollen. Die Lieferung sei ein „Teil einer umfassenderen diplomatischen Vereinbarung mit Deutschland“, wie das Wall Street Journal meldet. Im politischen Berlin gibt es an diesem Tag zwei wichtige Termine: Um 13 Uhr wird Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag befragt. Am Abend wird der SPD-Politiker in der ZDF-Reihe „Was nun, …?“ auftreten.

Wann kommt das 49 Euro-Ticket?

Das 49 Euro-Ticket sollte in Deutschland eigentlich schon längst eingeführt werden. Der Starttermin soll nun der 1. Mai 2023 sein. „Das schaffen wir“, heißt es aus dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Die Umsetzung gestaltet sich aber wohl schwieriger, als beim Vorgänger 9 Euro-Ticket. Das liegt wohl auch daran, das Monatsticket auch digital anzubieten. Denn dazu seien mehrere Verkehrsverbünde in Deutschland gar nicht in der Lage. Deshalb wird es bis zum Ende des Jahres wohl Übergangslösungen in Papierform geben. Wir wären sonst zu Beginn nicht in der Lage, allen Menschen, die ein Ticket wollen, eines zu verkaufen“, erläuterte VDV-Präsident Ingo Wortmann laut Medienberichten.

Tödlicher Autounfall: Julian F.M. Stoeckel trauert um Freund

Julian F.M. Stoeckel erfuhr es nach einer Schalte am Rande des Dschungelcamps: Der Promi-Reporter Sascha Hans-Gert Henn ist bei einem Autounfall im Alter von 52 Jahren verstorben. Der Designer war mit ihm eng befreundet. „Kurz nach meiner Liveschalte nach Köln habe ich erfahren, dass mein lieber Freund Sascha Hans-Gert Henn am Montagnachmittag bei einem Autounfall tödlich verunglückt ist“, postete Julian F.M. Stoeckel in den sozialen Netzwerken. „Du warst ein wunderbarer, feinfühliger, vielschichtiger und wunderbarer Journalist und Filmemacher! Die großen Stars unserer Zeit haben dich zu ihnen eingeladen. Egal ob Wolfgang Joop, Amanda Lear oder Helmut Berger“, schrieb er weiter.