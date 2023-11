News des Tages am 24.11.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 24.11.23

Friedrich Merz ledert gegen Work-Life-Balance und Vier-Tage-Woche

Work-Life-Balance und Vier-Tage-Woche? Nicht mit Friedrich Merz! Denn beim Neujahrsempfang der IHK in Chemnitz spricht er nun Klartext. „Ich bin persönlich sehr zuversichtlich, dass wir alle Chancen haben, aus dieser Krise wieder herauszukommen. Das wird allerdings nur gehen, wenn wir uns anstrengen, wenn wir vielleicht auch mal sagen, mit Work-Life-Balance und Vier-Tage-Woche wird das wahrscheinlich auch nicht gehen“ sagte der Politiker. Weiter sagt er: „Wir werden vielleicht sogar wieder ein bisschen mehr arbeiten müssen in Deutschland. Ich glaube, dass wir das auch können, dass die Bereitschaft in großen Teilen der Bevölkerung da ist, das zu tun.“ Er fordert außerdem: „Warum ändern wir nicht endlich das Arbeitszeitgesetz und räumen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihren Betrieben ein, bis zu 40 Stunden in der Woche arbeiten zu dürfen, ohne dass das heruntergebrochen werden muss auf maximal acht Stunden am Tag. Das ist längst überfällig.“

Mutter wird beim Klauen erwischt und lässt bei der Flucht ihren kleinen Sohn (5) zurück

Eine Mutter wurde im niedersächsischen Northeim beim Klauen erwischt und hat deshalb ihr Kind zurückgelassen. Es handelte sich dabei um Schuhe im Wert von 45 Euro. Ein Mitarbeiter beobachtete die 19-Jährige beim Diebstahl und nahm die Schuhe aus ihrer Tasche – daraufhin ergriff sie die Flucht. Die Polizei nahm den Diebstahl auf und informierte das Jugendamt, wie RTL berichtet. Kurz danach tauchte eine Bekannte in dem Ladengeschäft auf. Sie informierte die 19-Jährige, welche dann auch ihr Kind abholte.

Krokodil greift Touristen beim Schwimmen an – Freunde retten ihm das Leben

Ein Krokodil hat einen Touristen (51) angegriffen und verletzt. Um sich abzukühlen, hatte sich der Mann davor in einen Sumpf gewagt. Der Mann war in der mexikanischen Stadt Hunucmá (Bundesstaat Yucatán) unterwegs. Als er schwamm, entdeckte er das Tier. Freunde des Mannes reagierten sofort und verscheuchten das Reptil. Sie riefen den Rettungsdienst und vor Ort wurde er medizinisch betreut. Seine Verletzungen waren glücklicherweise nicht schwerwiegend.