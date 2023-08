News des Tages am 24.08.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 24.08.23

Drama in den Alpen: Frau reißt Bergführer mit in den Tod

Eine Frau hat ihren Tourenführer bei einer Bergtour in Tirol bei einem Absturz mit in den Tod gerissen. Mit einer Gruppe stieg sie vom Berg Scheibler ab – an einer mit einem Stahlseil gesicherten Stelle hat sie den Halt verloren und ihren Bergführer mitgerissen. Beide stürzten rund 50 bis 70 Meter in die Tiefe. Andere Mitglieder der Gruppe riefen sofort die Rettungskräfte – mit Helikoptern kamen sie dann zum Unglücksort. Jedoch konnten der Frau und der Mann nicht mehr wiederbelebt werden – beide sind ums Leben gekommen.

Hamburg: Mann stolpert in S-Bahn-Gleis – danach wird er vom Zug überrollt

Schreckliches Drama in Hamburg! In einer S-Bahn-Station ist ein Mann ins Gleis gestürzt – kurz danach wurde der 23-Jährige von einem Zug überfahren. Das schreckliche Unglück ereignete sich am Bahnhof Nettelnburg. Jede Hilfe kam zu spät – der Mann starb noch am Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Fremdeinwirkung soll es nicht gegeben haben – nach ersten Erkenntnissen handelt es sich wohl um einen Unfall. Nach dem Unfall war der S-Bahnhof Nettelnburg für mehrere Stunden gesperrt.

Herbst-Feeling: Unwetter beenden Hitzewelle

Der Sommer in Deutschland verabschiedet sich! Die Zeichen stehen auf herbstliches Wetter – heftige Unwetter werden die Hitzewelle beenden. Im Westen und Nordwesten ziehen am Donnerstagvormittag bereits erste Unwetter auf. Am Abend kommen erneut heftige Unwetter im gesamten Westen auf – diese ziehen dann Freitag in Richtung Osten und beenden damit die Hitzewelle. Bis zu den Unwettern bleibt es mit bis zu 30 Grad noch sehr warm. Danach steht uns sehr kühles und herbstliches Wetter bevor – die Temperaturen erreichen kaum mehr als 20 Grad, nachts können die Werte sogar in den einstelligen Bereich abrauschen. In einigen Regionen bedeutet das ein krasser Temperatursturz von 15 Grad.