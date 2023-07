News des Tages am 24.07.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 24.07.23

Griechische Urlaubsinsel brennt: Heftige Waldbrände auch auf Korfu

82 Waldbrände wüten mittlerweile in Griechenland, davon sind 64 erst am Sonntag ausgebrochen. Jetzt brennt es auch auf der Ferieninsel Korfu. Menschen in den Orten Rou, Katavolo, Kentroma, Tritsi, Kokokila, Sarakiniatika, Plagia, Kalami, Vlachatika und Kavalerena mussten evakuiert werden. Über der Insel liegt eine dunkle Rauchwolke. Auch in Rhodos ist die Lage angespannt. Kommerzielle Flüge wurden weitgehend eingestellt. Dort mussten in den Orten Asklipio und Apollona zahlreiche Urlauber in Sicherheit gebracht werden. Hunderte Feuerwehrleute sind auf Rhodos im Kampf gegen die Flammen im Einsatz. Einige Feuerwehrleute wurden beim Kampf gegen die Flammen verletzt. Die Waldbrandgefahr bleibt bestehen, aber es gibt Hoffnung: Die extreme Hitzewelle, welche in Griechenland einige Wochen andauerte, soll in den kommenden Tagen vorerst vorbei sein.

Rhodos-Inferno: „Die Brände wurden von Menschen verursacht“

Während sich die Flammen durch Rhodos fressen, suchen Behörden nach dem Feuerteufel. „Die Brände wurden durch Menschen verursacht“, sagte der stellvertretende Feuerwehr-Chef Yiannis Artophios von den „Hellenic Fire Corps“ dem griechischen TV-Sender SKAI. „Es wird geprüft, ob sie auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit zurückzuführen sind“, erklärt er weiter. Der Brandherd sei in der Nähe der Stadt Kiotari. „Menschen wurden zu Zeugenaussagen bestellt und weitere werden noch vorgeladen. […] Sobald uns vollständige Informationen vorliegen, da die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, werden wir Ankündigungen machen. Die Ursache wird gefunden“, heißt es in dem Statement weiter.

Umfrage-Schock: AfD wäre bundesweit bei 22 Prozent

In einer neuen Umfrage kommt die AfD bundesweit auf 22 Prozent und wäre damit zweitstärkste Kraft. Die rechtspopulistische Partei liegt damit nur noch vier Prozentpunkte hinter der Union, wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die Bild am Sonntag hervorgeht. Bei den anderen Parteien gibt es keine Änderungen: Die SPD bleibt unverändert bei 18 Prozent, die Grünen kommen auf 14 Prozent. Die FDP liegt bei 7 Prozent und die Linken würden mit 5 Prozent haarscharf in den Bundestag einziehen. Aufgrund der AfD-Stärke wirbt Außenministerin Annalena Baerbock für Kompromisse. „In Zeiten der Verunsicherung wie jetzt durch den russischen Angriffskrieg haben es populistische Parteien immer einfacher. Durch monatelange öffentlich geführte Auseinandersetzungen innerhalb der Koalition dürfen wir es ihnen nicht noch leichter machen“, sagte die Grünen-Politikerin der Zeitungen der Mediengruppe Bayern.