News des Tages am 24.03.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 24.03.23

Mega-Streik am Montag: Bahnverkehr liegt komplett still

Pendler brauchen am Montag starke Nerven. Verdi und die Eisenbahngewerkschaft haben einen Mega-Streik am Montag angekündigt. Dieser soll ganztägig andauern. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, den Fernverkehr komplett einzustellen. Auch im Regionalverkehr wird nichts gehen, auch die S-Bahnen fahren nicht. In einigen Bundesländern kommt auch der öffentliche Nahverkehr zum Erliegen. Bestreikt werden in großem Umfang die deutschen Flughäfen – laut Flughafenverband ADV können etwa 380.000 Geschäfts- und Privatreisende nicht abheben. Die Gewerkschaften wollen damit den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Denn die entscheidende Verhandlungsrunde steht an.

Wegen einer Umarmung: Mädchen schlagen 14-Jährige krankenhausreif

Zwei junge Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren sollen in Ansbach (Bayern) erst einen Lehrer attackiert haben, danach haben sie eine 14-Jährige krankenhausreif geschlagen. Grund für die brutale Prügel-Attacke war offenbar eine harmlose Umarmung. Die 15-Jährige sei bereits „wegen mehrerer Gewaltdelikte“ bekannt, erklärte ein Polizeisprecher am Dienstag auf RTL-Anfrage. Die beiden Täterinnen wurden festgenommen, sind aber wieder auf freien Fuß. „Der Lehrer hat sie zur Rede gestellt, daraufhin wurde er übelst beleidigt und im weiteren Verlauf von der 15-Jährigen ins Gesicht geschlagen und mit dem Fuß getreten“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber dem Sender. Später prügelten sie auf die 14-Jährige ein. Grund dafür soll „eine falsch verstandene Umarmung eines früheren Freundes einer der Tatverdächtigen“ sein, heißt es weiter.

FC Bayern feuert Trainer Julian Nagelsmann

Trainer-Hammer beim FC Bayern München! Der Verein trennt sich von Julian Nagelsmann. Der Coach holte im vergangenen Jahr die Meisterschaft, schied aber im DFB-Pokal und in der Champions League früh aus. „Der FC Bayern erwägt ernsthaft, Julian Nagelsmann zu entlassen. Die Entscheidung wird intern diskutiert, der Verein könnte ihn bald entlassen“, schrieb Transferexperte Fabrizio Romano zuvor beim Kurznachrichtendienst Twitter. Ein Nachfolger steht bereits fest. „Thomas Tuchel wird neuer Cheftrainer des FC Bayern, vollständige Vereinbarung geschlossen. Er hat den Job bereits angenommen. Der Vertrag ist abgeschlossen, die Unterlagen werden heute Abend vorbereitet“, twitterte er später.