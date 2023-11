News des Tages am 23.11.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 23.11.23

Bundesweiter Schlag gegen Islamisten

Vor drei Wochen hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53, SPD) ein Betätigungsverbot für die Hamas und das Netzwerk Samidoun verhängt. In mehreren Bundesländern gab es jetzt Razzien. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Berlin schlugen die Ermittler zu und haben mehrere Objekte durchsucht. Allein in der Hauptstadt wurden elf Objekte durchsucht wie an der Mainzer Straße in Neukölln und an der Dörpfeldstraße in Adlershof. Laut der Bild-Zeitung betraf die Aktion auch Objekte in der Johannisthaler Chaussee, Graefestraße, Osloer Straße, Admiralsstraße, Joachim-Gottschalk-Weg, Straße der Pariser Kommune, Gitschiner Straße und Libauer Straße. Auch in Bochum gab es in einer Wohnsiedlung eine Razzia. „Personelle und strukturelle Verbindungen des Vereins in den Extremismus werden im Rahmen des gesetzlichen Auftrags des Verfassungsschutzes untersucht. So wird der Verein auch als AnlaufsteIle für Personen mit Bezügen zu beobachteten islamistischen Bestrebungen bewertet. Hierzu gehören neben salafistischen Bestrebungen vor allem Aktivitäten aus dem Spektrum der Muslimbruderschaft“, hieß es damals im Bericht von NRW-Innenminister Herbert Reul.

Radiomoderatorin (38) von Leinwand erschlagen – Töchter müssen alles mit ansehen

Die kolumbianische Radiomoderatorin Luz Piedad Eusse ist am Sonntag von einer Leinwand erschlagen worden. Ihre Töchter im Alter von 6 und 8 Jahren mussten alles mit ansehen. Bei einer Motorsport-Veranstaltung ist eine riesige Leinwand wegen einer Sturmböe umgestürzt und hat die Moderatorin unter sich begraben. Dabei ist die Moderatorin im Alter von 38 Jahren verstorben, weitere Menschen wurden verletzt. „Blu Radio spricht der Familie unserer Kollegin und Freundin Luz Piedad Eusse, Lupi, sein Beileid aus“, schreibt der Radiosender beim Kurznachrichtendienst X. Man werde sich „in großer Dankbarkeit an sie erinnern, weil sie das Programm mit ihrem Charisma, ihrer Begeisterung und ihrer Leidenschaft für ihren Beruf belebt hat“.

Influencerin wollte helfen und kassierte ein blaues Auge

Influencerin Lena Mantler ging bei einem Streit dazwischen und zeigte Zivilcourage. Doch dann kassierte die 21-Jährige ein blaues Auge! „Ich war auf dem Heimweg und hab gesehen, wie ein Mann und eine Frau sich stritten – gerade in solchen Situationen sehen viele Menschen weg – ich denke, weil wir alle Angst haben, dass wir in Schwierigkeiten geraten“, berichtet Lena Mantler bei Instagram. Zu ihrer Verletzung sagt sie: „Genau das ist mir passiert, aber ich bin trotzdem froh, dass ich versucht habe zu helfen, auch wenn ich jetzt ein schönes Smokey-Eye habe.“