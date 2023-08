News des Tages am 23.08.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 23.08.23

Box-Legende René Weller ist tot

René Weller ist tot. Die Box-Legende ist im Alter von 69 Jahren verstorben. Im Jahr 2014 wurde bei ihm Demenz festgestellt – in den vergangenen Monaten habe sich sein gesundheitlicher Zustand extrem verschlechtert. „Ich habe ihn gehen lassen und es war in den letzten Wochen sehr schwierig, er hat geschrien, er hatte Schmerzen“, bestätigte seine Ehefrau Maria in der Bild-Zeitung. Bei Instagram schreibt sie: „Ich verneige mich vor deiner letzten Reise. Hand in Hand und in meinen Armen bist du heute um 17:50 Uhr zuhause in Frieden von mir gegangen. Es zerreißt mir mein Herz, nicht mehr deine Stimme, Lachen zu hören und deine Hände zu spüren.“ Und weiter heißt es darin: „Ich bedanke mich für das wunderschöne Leben und unsere einzigartig große Liebe. Niemand kann dich ersetzen, denn so wie du, kann niemand mehr sein! Du hast gekämpft wie ein Löwe, aber leider deinen letzten Kampf verloren.“

Polizei warnt: Das sind die neuen Gaunerzinken

Kreise, Striche oder Kreuze – diese Gaunerzinken kennen alle. Doch Einbrecher werden neuerdings kreativer. Deshalb warnt die Polizei vor neuen Gaunerzinken. Diese setzen nämlich auf Blätter, Steine oder Zahnstocher. „In den Mülheimer Stadtteilen Menden-Holthausen und Speldorf wurden solche ‘Markierungen’ gefunden, die darauf schließen lassen, dass Spähtrupps potentielle Einbruchsziele auskundschaften wollen“, teilt die Polizei mit. So wurden Zahnstocher oder Blätter von Bäumen zwischen Zarge und Tür geklemmt, wie RTL berichtet. Sollten Bewohner solche Merkmale entdecken, sollten diese schnellstmöglich entfernt werden. „Bleiben diese drapierten Gegenstände längere Zeit an der platzierten Stelle liegen, könnte das ein Anzeichen für längere Abwesenheit der Bewohner sein“, so die Polizei.

DPD-Fahrer (23) brutal von Gang getötet

Mit „Messern und stumpfen Gegenständen“ wurde ein junger Lieferfahrer in Englang von einer Männergruppe getötet. Der brutale Mord geschah am Montag in Coton Hill. Als der Fahrer ausstieg, stürmte die Gang auf ihn.Ein Augenzeuge rief sofort die Polizei – als die Beamten eintrafen, war der Mann bereits tot. „Vier Personen befinden sich in Gewahrsam, während unsere Ermittlungen weitergehen. Die Anwohner werden in den kommenden Tagen mit einer erhöhten Polizeipräsenz in der Gegend rechnen müssen, da die Beamten Ermittlungen durchführen“, sagte ein Polizeibeamter laut Medienberichten.