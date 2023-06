News des Tages am 23.06.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 23.06.23

Tauchboot-Drama: Alle Insassen sind tot

Bis zuletzt hatte alle auf ein Wunder gehofft! Doch nun die traurige Gewissheit: Das im Atlantik verschollene Mini-Boot ist implodiert. Alle fünf Insassen sind ums Leben gekommen. Die Implosion wurde am Sonntag registriert. „Die US-Marine führte eine Analyse der akustischen Daten durch und entdeckte eine Anomalie, die auf eine Implosion oder Explosion in der allgemeinen Umgebung des Einsatzorts des Tauchboots zurückzuführen war, als die Kommunikation unterbrochen wurde“, sagte ein Sprecher gegenüber dem TV-Sender ABC. „Im Namen meines Teams möchte ich meine tiefste Anteilnahme den Familien der Insassen ausdrücken“, sagte John Mauger, Chef der US-Küstenwache, in einer Pressekonferenz. Ungewiss ist, ob die Körper der Insassen je gefunden werden. Bei einer Implosion bricht ein Objekt schlagartig zusammen, wenn der Außendruck größer ist als der Innendruck.

Unwetter in Deutschland: Hunderte Einsätze in der Nacht

In der Nacht zum Freitag wütete die erste Unwetterfront des Jahres über Deutschland und sorgte in einigen Landesteilen für Chaos. Die Feuerwehr musste oft ausrücken – Grund dafür waren meist vollgelaufene Keller. In Berlin-Spandau kam es zu Überschwemmungen der Kanalisation – es kam deshalb zu einem großen Verkehrschaos. In Dortmund lief das Wasser bei einem Krankenhaus aus der Decke und eine S-Bahn musste evakuiert werden. Im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis kam es zu einem Erdrutsch und tausende Notrufe wurden wegen des Unwetters auch in Braunschweig und Hildesheim registriert. Im Kreis Neuwied in Rheinland-Pfalz stürzte ein Baum auf ein fahrendes Auto. In Duisburg wurde ein Tierheim überflutet. Der Bahnverkehr kam in vielen Regionen zum Erliegen – auch am Freitag gibt es noch viele Beeinträchtigungen.

Drama über den Wolken: Flugbegleiterin bricht zusammen – tot!

Unfassbares Drama in mehr als zehn Kilometern Höhe! An Bord bricht eine Flugbegleiterin zusammen – Herzstillstand! Die Boeing 787 von American Airlines startete am Mittwoch in Venedig (Italien) und sollte rund acht Stunden später in Philadelphia (USA) landen. Doch kurz nach dem Start bricht eine Flugbegleiterin zusammen. Rettungskräfte in Dublin (Irland) warteten auf das Flugzeug mit der leblosen Flugbegleiterin und leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein. In einem Krankenhaus wurde die Frau jedoch später für tot erklärt.