News des Tages am 23.04.24

Die Nachrichten des Tages am 23.04.24

Verfassungsschutz warnt vor TikTok-Islamisten

Soziale Medien haben immer mehr Einfluss auf unser Leben – und werden zunehmend zum gefährlichen Propaganda-Instrument. Deshalb warnt der Verfassungsschutz in Brandenburg vor einer „Tiktokisierung des Islamismus“. Es seien vermehrt radikale Influencer in der APp unterwegs, wie die Bild berichtet. „Oft setzen sie maßgeblich Radikalisierungsprozesse in Gang, die dem familiären und schulischen Umfeld verborgen bleiben“, heißt es in dem vorab veröffentlichten Beitrag aus dem Brandenburger Verfassungsschutzbericht 2023.

Touristin (†31) stürzt mehr als 70 Meter in aktiven Vulkan

Es sollte ein ganz besonderes Foto für die Chinesin Huang Lihong werden – doch dieser kostete ihr das Leben. Das Unglück geschah in der indonesischen Provinz Jawa Timur: Eine Touristin ist in einen aktiven Vulkan gestürzt. Laut Medienberichten ging die 31-Jährige zu nah an den Kraterrand, um dort ein Foto zu schießen. Dann stürzte sie in die Tiefe und starb. Mehr als zwei Stunden haben Rettungskräfte gebraucht, den leblosen Körper der Frau zu bergen.

Zwei Geldautomaten in Bayern gesprengt

In Bayern wurden gleich zwei Geldautomaten gesprengt: In Oberaltertheim (Landkreis Würzburg) und Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart). Das Landeskriminalamt sucht nun nach Zeugen. Unbekannte nahmen in der Raiffeisenstraße 2 den Geldautomaten der Raiffeisenbank ins Visier, wie die Bild-Zeitung schreibt. In Lohr am Main in der Sendelbachstraße 14 wurde nur wenige Minuten später ein weiterer Geldautomat gesprengt. Zeugen beobachteten Männer, wie sie mit einem Fahrzeug flüchteten.