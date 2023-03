News des Tages am 23.03.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 23.03.23

Freudenberg nimmt Abschied von Luise

Freudenberg hat Abschied von Luise genommen. In der Evangelischen Kirche in ihrer Heimat kamen Angehörige und die engsten Freunde zusammen. „Ihre unbändige Freude, ihr Lachen und ihr Toben – all das fehlt. Fehlt in ihrem Elternhaus, fehlt in der Klasse, fehlt in unserer Stadt“, sagt der Pfarrer. Und weiter: „Wie gerne hätten wir sie begleitet in die Zukunft, wären gespannt gewesen auf Klassenfahrten, auf den ersten Freund, auf die Berufswahl und vielleicht die Gründung einer Familie. All das ist nun vorbei, bevor es angefangen hat.“ Anschließend sagt er: „Danke für die Zeit, die wir mit ihr hatten, die zwölf Jahre und die unzähligen schönen Stunden. Danke für die Bilder und Erinnerungen.“

Kommen Mega-Streiks zu Ostern?

Ausgerechnet jetzt eskaliert der Streit zwischen Arbeitgebern und der Gewerkschaft Verdi. Eine Einigung in den Tarifverhandlungen ist nicht in Sicht. Streiks zu Ostern sind daher nicht ausgeschlossen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gehen ab dem 27. März in die entscheidende Runde der Tarifverhandlungen. Verdi beruhigt jedoch: „Im Bereich des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen zeichnen sich über Ostern zurzeit keine Warnstreiks ab“, lässt die Gewerkschaft verlauten. Die Betonung liegt jedoch auf „derzeit“. Ob es zu Streiks kommt, hängt von den Verhandlungen ab Ende März ab.

Jogginghosen-Verbot an Schule

Die Jogginghose zählt zu den beliebtesten Kleidungsstücken – gerade bei Teenagern. Doch die Sekundarschule Wermelskirchen (NRW) setzt eine knallharte Kleiderordnung durch und verbietet Jogginghosen. Wer damit im Unterricht auftaucht, kann gleich wieder gehen. „Da werde ich auf der Arbeit von der Schule angerufen und darüber informiert, dass meine Kinder nach Hause geschickt wurden“, sagt ein Vater gegenüber der Rheinischen Post. Und was sagen die Schüler dazu? „Ich ziehe immer bauchfrei an. Mir ist egal, was die Lehrer dazu sagen. Kleidung hat nichts damit zu tun, wie gut man lernt. Das soll auch nicht respektlos gegenüber den Lehrern sein, es ist einfach mein Style“, sagt Chiara in der Bild-Zeitung.