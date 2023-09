News des Tages am 22.09.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 22.09.23

Julian Nagelsmann ist neuer Bundestrainer

Es ist entschieden: Julian Nagelsmann ist der neue Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. „Wir haben eine Europameisterschaft im eigenen Land. Das ist etwas Besonderes – etwas, das alle paar Jahrzehnte mal vorkommt. Dieser Tatsache, ein großartiges Turnier in einem großartigen Land zu haben, ordne ich alles unter. Ich habe große Lust, diese Herausforderung anzunehmen“, sagte er laut dem DFB in einem Statement. Ilkay Gündogan bleibt auch unter ihm Kapitän! Nagelsmann dazu: „Ich belasse es dabei. Ich bin von Ilkay als Mensch und auch als Spieler extrem überzeugt. Ich habe Ilkay auch schon darüber, dass meine Gedanken da die gleichen sind.“

USA: Mann mit Giftspritze hingerichtet

Im US-Bundesstaat Oklahoma ist ein Mann hingerichtet worden. Wegen einem Mord an einer Studentin wurde er verurteilt. Bis zuletzt hat er bestritten, die Tat begangen zu haben. Nach Behördenangaben wurde er am Donnerstag in einem Gefängnis in der Kleinstadt McAlester mit einer Giftspritze hingerichtet. „Es besteht kein denkbarer Zweifel daran, dass Anthony Sanchez ein brutaler Vergewaltiger und Mörder ist, der die härteste Strafe des Staates verdient“, sagte Generalstaatsanwalt Gentner Drummond kürzlich in einem Statement laut US-Medienberichten.

Bis 30 Grad: Der Sommer findet noch kein Ende

Bis zu 30 Grad – und das Mitte September! AN diesem Freitag sind die Temperaturen regelrecht eingestürzt und der Herbst hält Einzug. In der kommenden Woche könnte der Sommer jedoch nochmal zurückkommen – dann sind nochmal bis zu 30 Grad drin. Ein länger durchgreifender Herbsteinbruch ist derzeit noch nicht in Sicht – es scheint, als meint es der Sommer in diesem Jahr gut mit uns. Aber zumindest übers Wochenende wird es herbstlich in der Republik.