News des Tages am 22.08.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 22.08.23

Notstand erklärt: Heftige Waldbrände in Kanada

Durch Winde und Trockenheit haben sich die Waldbrände in Kanada weiter ausgebreitet. Die Provinz British Columbia hat inzwischen den Notstand ausgerufen. Mehr als 30.000 Menschen wurden evakuiert. Mittlerweile brennt eine Fläche von 10.500 Hektar – innerhalb von 24 Stunden hat sich diese verzehnfacht. „Die Situation ist derzeit unvorhersehbar und uns stehen schwierige Tage bevor“, sagte der Premierminister von British Columbia, David Eby. Die Katastrophenschutzministerin der Provinz, Bowinn Ma, rief die Menschen dazu auf, den Aufrufen zur Evakuierung zu folgen: „Sie sind eine Frage von Leben und Tod, nicht nur für die Menschen in diesen Häusern, sondern auch für die Ersthelfer, die oft zurückgehen und versuchen, die Menschen zum Verlassen zu bewegen.“

Drei Tote: Autos krachen frontal zusammen!

Schrecklicher Unfall bei Hannover! Im nordwestlichen Stadtteil Marienwerder (Niedersachsen) krachten zwei Autos frontal ineinander. Einsatzkräfte versuchten, die Opfer wiederzubeleben. Drei Menschen starben bei dem Unglück, drei weitere wurden schwer verletzt. Die Ursache für den Crash ist noch völlig unklar. Eine Feuerwehrsprecherin teilte gegenüber dem NDR mit, dass sich an der Unfallstelle zahlreiche Gaffer versammelten. Zwar haben diese die Arbeiten der Rettungskräfte nicht behindert, dennoch hätte die Polizei den Bereich weiträumig absperren müssen.

In U-Bahn-Station: 18-Jähriger stundenlang vergewaltigt

Ein junger Mann will am Wochenende gegen ein Uhr nachts nach Hause. Der 18-Jährige geht in die U-Bahn-Station am Max-Weber-Platz in München und schläft dort ein. Seinen betrunkenen Zustand nutzt ein 20-Jähriger aus und vergewaltigt den Mann – und das stundenlang mitten in der U-Bahn-Station! Erst am frühen Samstagmorgen gegen 5 Uhr lässt der Täter von seinem Opfer ab. Eine Überwachungskamera hat den schrecklichen Vorfall aufgezeichnet. Das Opfer fährt anschließend nach Hause – erst im Laufe des Tages wendet er sich an die Polizei. Der Täter hat das Telefon des Opfers geklaut – das Smartphone konnte von den Ermittlern geortet werden. Der 20-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Obwohl die Tat in einer U-Bahn-Station stattfand, soll es keine Zeugen geben.