News des Tages am 22.03.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 22.03.23

Drama in Thailand: Deutscher stürzt aus Hotel und stirbt

Ein deutscher Tourist ist vom Balkon seines Luxus-Hotels in Thailand gestürzt. Das Gebäude ist 326 Meter hoch. Es konnte nur noch der Tod des 26-Jährigen festgestellt werden. „Er war schon tot, als wir eintrafen“, sagt ein Sprecher der Polizei in Bangkok. „Leider müssen wir bestätigen, dass ein deutscher Staatsangehöriger in Bangkok zu Tode kam. Unsere Botschaft steht mit den thailändischen Behörden in Kontakt und steht zur konsularischen Unterstützung der Angehörigen bereit“, teilte das Auswärtige Amt gegenüber RTL mit. Weshalb der Mann vom Balkon stürzte, ist unklar.

US-Bundesstaat will Hinrichtung durch Erschießen

Im US-Bundesstaat Idaho sollen zum Tode Verurteilte künftig durch Erschießen hingerichtet werden. Der Senat des Bundesstaates im Westen der USA hat ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Nach Utah, Oklahoma, Mississippi und South Carolina wäre Idaho der fünfte Bundesstaat, welcher Hinrichtungen durch Erschießungskommandos erlaubt. Hintergrund ist der, dass die Substanzen für Todesspritzen ausgehen. Denn Pharmaunternehmen wollen mit Hinrichtungen nicht in Verbindung gebracht werden.

Miss Universe trauert um ihren Verlobten

Tiffany Ritter und Leonard van der Mond hatten Hochzeitspläne und wollten sich für immer das Ja-Wort geben. Doch die Miss Universe muss nun um ihren Verlobten trauern, welcher am 9. März leblos in seinem Auto gefunden wurde. Nach Bild-Informationen war er zuvor stundenlang verschwunden. Die Todesursache ist bisher völlig unklar. Die Familie lässt den Leichnam darum nun wohl obduzieren. Erst im vergangenen Dezember hatten sich die beiden kennengelernt. Das Paar wollte im März heiraten. Wegen einer Grippe wurde diese verschoben.