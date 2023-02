News des Tages am 22.02.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 22.02.23

US-Präsident Joe Biden: Die Ukraine wird siegen

Wenige Stunden nach der Rede von Wladmir Putin hat sich US-Präsident Joe Biden zu Wort gemeldet. In seiner Rede macht er klar, dass die Vereinigten Staaten von Amerika an der Seite der Ukraine stehen. Weitere Hilfen von der USA werden kommen, sicherte er zu. Er hat sich auch direkt an die Menschen in Russland gewandt. „Die Vereinigten Staaten und die europäischen Nationen wollen Russland nicht kontrollieren oder zerstören“, sagte Joe Biden. „Jeder Tag, an dem der Krieg weitergeht, ist seine Entscheidung. Er könnte den Krieg mit einem Wort beenden. Es ist ganz einfach“, heißt es in der Rede in Warschau weiter. Polens Präsident Andrzej Duda rief unterdessen alle Staats- und Regierungschefs der europäischen Nato-Länder dazu auf, sich mit der Ukraine zu solidarisieren

Mädchen (5) erstochen – Tatverdächtiger (19) festgenommen

Schrecklicher Fund in Berlin! Passanten haben ein lebloses Mädchen im Bürgerpark Pankow entdeckt. Die Fünfjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, sei dort aber laut Medienberichten kurze Zeit später verstorben. Das Mädchen wurde offenbar mit mehreren Messerstichen getötet. Ein Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen. Es soll sich dabei um einen 19-Jährigen handeln. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und durchsuchte den Park nach weiteren Spuren. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber RTL, dass das Mädchen zuvor als vermisst gemeldet wurde.

CDU-Politiker Jörg Hartmann ins Koma geprügelt

Wollte ihn jemand töten? Nach einem Abendessen mit Freunden wurde CDU-Politiker Jörg Hartmann ins Koma geprügelt. Der 39-Jährige wurde von einem Autofahrer in Waldesruh entdeckt. „Polizeibeamte suchten den Bereich ab und fanden gegen 02.10 Uhr einen 39-jährigen Mann, der in der Einmündung der Eichendorffstraße zur Lindhorster Straße mitten auf der Fahrbahn lag und nur schlecht ansprechbar war“, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Der Politiker hat schwere Verletzungen von der Prügel-Attacke davongetragen – im Krankenhaus wurde ein Schädelbruch und Hirnblutungen festgestellt. „Das Vorliegen der genannten medizinischen Befunde, die von einem behandelnden Arzt des Verletzten stammen, haben Anlass gegeben, ein Ermittlungsverfahren einzutragen gegen Unbekannt wegen des Anfangsverdachts des versuchten Totschlages“, teilte die Staatsanwaltschaft Lüneburg laut RTL mit.