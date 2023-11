News des Tages am 21.11.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 21.11.23

Christian Lindner: Sofortige Ausgaben-Sperre!

Finanzminister Christian Lindner (44, FDP) zieht die Voll-Notbremse für den Staatshaushalt! Für alle Bundesministerien wurde eine Ausgabe-Sperre verhängt. Jede geplante Ausgabe muss ab sofort genehmigt werden. „Das BMF stoppt die Verpflichtungsermächtigungen in 2023, um Vorbelastungen für kommende Jahre zu vermeiden. Bestehende Verbindlichkeiten werden weiter eingehalten, es dürfen nur keine neuen eingegangen werden. In Ausnahmefällen können Verpflichtungsermächtigungen entsperrt werden“, heißt es in einer Erklärung vom Bundesfinanzministerium.

Robert Habeck warnt vor Preisschock bei Strom und Gas

Nach dem Karlsruher Haushaltsurteil fehlen der Regierung Milliarden für den Klimaschutz. Und nun kommt auch noch eine Warnung vom Wirtschaftsminister: Strom, Gas und Fernwärme könnten deutlich teurer werden. „In der Begründung bezieht sich das Urteil, weil es so fundamental gesprochen ist, in der Tat im Grunde auf alle Fonds, die aufgesetzt wurden und die überjährig sind“, erklärte der Politiker in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Das betreffe auch die Gaspreisbremse sowie die Strompreisbremse. „Das heißt aber im Klartext, dass jedenfalls für die Zukunft, der (Fonds) soll ja andauern bis zum Sommer 2024, die Bürgerinnen und Bürger höhere Strom- und gegebenenfalls höhere Gaspreise bekommen werden“, so Robert Habeck.

Mia Sophie Lietke: Deutsche Sportgymnastin stirbt mit gerade einmal 16 Jahren

Mia Sophie Lietke wurde nur 16 Jahre alt! Die Sportgymnastin starb „sehr plötzlich und unerwartet“. „Nicht nur die die Rhythmische Sportgymnastik, sondern die gesamte Turnfamilie in Deutschland trauert um Mia Sophie Lietke. Unser tiefes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden der Familie von Mia, der wir alle Kraft der Welt wünschen, um mit diesem traurigen Ereignis umgehen zu können“, teilt der Deutsche Turner-Bund (DTB) in einer Mitteilung mit. Die Todesursache ist unklar. Ein Obduktionsergebnis liegt laut RTL noch nicht vor.