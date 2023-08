News des Tages am 21.08.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 21.08.23

Bundeskanzler Olaf Scholz hat noch nie einen Joint geraucht

Das Kabinett von Olaf Scholz hat die Teillegalisierung von Cannabis beschlossen. Der Bundeskanzler selbst hat bisher keine praktischen Erfahrungen mit der Droge. Auf die Frage, ob er jemals gekifft oder an einem Joint gezogen habe, antwortete er: „Nein, nie“. Weiter verrät der Politiker in dem Interview mit SAT.1 und ProSieben: „Auch keinen einzelnen Zug“, so Olaf Scholz. Mit der Teillegalisierung habe sich Olaf Scholz „sehr schwer getan“. Der Kanzler glaubt aber, „dass wir jetzt mit diesem vorsichtigen Schritt, den wir gehen, genau das Richtige tun.“ Olaf Scholz musste am gestrigen Sonntag neben dem Interview noch viele weitere Fragen beantworten. Denn im Kanzleramt sowie in den Ministerien war Tag der offenen Tür – Olaf Scholz stellte sich vielen Fragen von Bürger*innen.

Mann gerät in Mähdrescher – Ärzte amputieren beide Beine auf dem Acker

Dramatischer Unfall im Landkreis Rostock: Ein Mann ist in einen Mähdrescher geraten. Der 25-Jährige will den halbvollen Bunker der Maschine leeren. Als er Getreide aus der Zuführung leeren will, rutscht er aus und landet mit beiden Beinen in drehenden Förderschnecken. Ein Passant eilte zur Hilfe und rief die Feuerwehr und den Notarzt. Sogar ein Rettungshubschrauber eilt zur Unglücksstelle. Über mehrere Stunden wird versucht, den Mann zu befreien – ohne Erfolg. Die Ärzte entscheiden deshalb vor Ort, beide Beine zu amputieren. Nach rund 3,5 Stunden konnte der 25-Jährige befreit werden und kam in ein Krankenhaus.

Schicksalsschlag nach WM-Triumph: Spaniens Heldin trauert!

Olga Carmona schießt Spanien gegen England zum Triumph. Kurz nach erfährt die Kickerin von dem Tod ihres Vaters. „In einem Moment tiefen Schmerzes senden wir Olga und ihrer Familie unsere aufrichtigsten Umarmungen. Wir lieben dich, Olga“, teilte der spanische Fußballverband RFEF mit. Selber schreibt die Fußballerin beim Kurznachrichtendienst Twitter: „Ich weiß, dass du mir die Kraft gegeben hast, etwas Einzigartiges zu erreichen. Ich weiß, dass du mich heute Abend beobachtet hast und stolz auf mich bist.“