News des Tages am 21.07.23

Die Nachrichten des Tages am 21.07.23

Löwen-Suche geht weiter: Polizei jagt im Hunde-Auslaufgebiet!

In Kleinmachnow nahe Potsdam ist in der Nacht zu Donnerstag eine Raubkatze gesichtet worden. Die Polizei geht davon aus, dass sich um eine Löwin handelt. Von Zeugen habe es mehrere Hinweise gegeben – das Löwengebrüll konnte jedoch nicht bestätigt werden. „Aus dem Bereich #Zehlendorf nah der Stadtgrenze kamen Hinweise zu Sichtungen und gehörtem „Löwengebrüll“. Unsere Kolleg. sind dem zusammen mit einem Veterinärmediziner und dem Stadtjäger nachgegangen. Auch mit Hilfe einer Drohne konnten die Hinweise nicht bestätigt werden“, schrieb die Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter. Mit 120 Polizisten geht die Suche nach der Löwin am Freitagmorgen weiter. Seit 7 Uhr wird vor allem im Hunde-Auslaufgebiet Wannsee-Düppel nach dem Wildtier gesucht. Auch professionelle Tierspurensucher sind im Einsatz. Woher das Wildtier kommt, ist völlig unklar. Weder ein Zoo, noch Tierpark oder Zirkus vermissen eine Löwin.

Wildtierexperte: Erkenne auf Video nur zwei Wildschweine

Es gibt auch Zweifel, ob es die Löwin wirklich gibt. „Ich glaube aber natürlich den Zeugen, den Kollegen von der Polizei in Berlin, die ein derartiges Tier auch real gesehen haben“, sagt Berlins Wildtierexperte Derk Ehlert gegenüber dem RBB-Inforadio. Dennoch ist es skeptisch, weil bisher keine Spuren von der Wildkatze gefunden wurden. „Grundsätzlich kann ein Löwe nicht einfach weg sein, auch so eine Löwin nicht. Sie hinterlässt Spuren“, sagte der Wildtierexperte. „Es ist schon sehr auffällig, dass an der Stelle, wo das Tier gesehen und gefilmt wurde, nicht mal ein Trittsiegel zu sehen ist“, erklärt er weiter.

Massenschlägerei nach Hochzeit eskaliert: Auto rast auf Gäste zu

Mehrere Menschen wurden bei einem Streit auf einer Hochzeitsfeier im nordrhein-westfälischen Hagen verletzt. Es soll zu einer Auseinandersetzung gekommen sein – beteiligt waren daran rund 30 bis 40 Personen. Ein 39-Jähriger soll mit einem Auto absichtlich in eine Personengruppe gefahren sein. Mit mehreren Beamten war die Polizei im Einsatz. Es wurden mehrere Personen festgenommen. Unklar ist, weshalb die Hochzeitsfeier eskalierte. Die Polizei ermittelt weitere Einzelheiten.