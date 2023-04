News des Tages am 21.04.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 21.04.23

Warn-Streik: Bahn- und Flugverkehr deutschlandweit lahmgelegt

Auf den Schienen geht nichts mehr! Seit 3 Uhr streiken beinahe alle Bahnunternehmen in ganz Deutschland. Zudem bestreikt Verdi eine Reihe von Flughäfen – betroffen sind die Airports Hamburg, Köln/Bonn und Düsseldorf. Seit 3 Uhr sind Beschäftigte von rund 50 Bahnunternehmen im Arbeitskampf, wie die Verkehrsgewerkschaft EVG bestätigte. Der Fernverkehr soll am Freitag ab 13 Uhr wieder rollen. Der Regionalverkehr soll ab 11 Uhr wieder unterwegs sein. Dennoch kann es nach Streikende noch immer zu Beeinträchtigungen kommen. Die Gewerkschaft will für die Beschäftigten ein Lohnplus von mindestens 650 Euro erreichen oder zwölf Prozent bei den oberen Einkommen.

Russen-Flieger bombardiert eigene Stadt

Russland hat versehentlich eine eigene Stadt bombardiert – und sie dementieren das auch nicht. Ein russischer Kampfjet hat versehentlich eine Bombe über der Großstadt Belgorod abgeworfen. „Auf der Kreuzung einer der Hauptstraßen hat sich ein riesiger Krater mit einem Radius von 20 Metern gebildet“, teilte der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow. „Am 20. April 2023 gegen 22:15 Moskauer Zeit (21:15 Uhr MEZ) ist es beim Flug eines Su-34-Flugzeugs der Luftwaffe über der Stadt Belgorod zu einem ungeplanten Abschuss von Bordmunition gekommen“, heißt es in einer Mitteilung seitens der Behörden.

Alec Baldwin: Anklage wegen fahrlässiger Tötung fallen gelassen

Wegen fahrlässiger Tötung muss sich Alec Baldwin zunächst nicht vor Gericht verantworten. „Wir sind zufrieden über die Entscheidung, das Verfahren gegen Alec Baldwin einzustellen und wir unterstützen eine angemessen Untersuchung zu den Fakten und Umständen dieses tragischen Unfalls“, heiße es in einem Statement der Baldwin-Anwälte. Die Staatsanwaltschaft habe sich bisher nicht dazu geäußert. Am Set des Westerns „Rust“ war es im Oktober 2021 zu einem tödlichen Vorfall gekommen. Eine Kamerafrau kam dabei ums Leben – der Schuss löste sich aus der Waffe von Alec Baldwin.