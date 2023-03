News des Tages am 21.03.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 21.03.23

Fall Luise: Suche nach Tatwaffe eingestellt

Die Tötung an der 12-jährigen Luise beschäftigt die Ermittler intensiv. Die Suche nach der Tatwaffe wurde jedoch eingestellt. „Weitere Suchen sind derzeit nicht in Planung”, sagte Oberstaatsanwalt Patrick Baron von Grotthuss von der Staatsanwaltschaft Siegen. Man habe 9 Tage intensiv nach der Tatwaffe gesucht – jedoch ohne Erfolg. Auch Spürhunde und technische Geräte wurden dafür eingesetzt. Ihre eigenen Freundinnen (12 und 13) brachten Luise F. aus Freudenberg um. Luise wurde mit mehreren Messerstichen getötet.

Helene Fischer: Tourstart muss verschoben werden

Die große Tournee von Helene Fischer steht an – eigentlich. Denn bei Proben hat sich die Schlagersängerin verletzt. Deshalb muss der Tourstart verschoben werden. Die Musikerin hat sich eine Rippenfraktur zugezogen. „Ich habe wirklich alles versucht, um die Verletzung zu verdrängen, aber die akuten Schmerzen und der dringende ärztliche Rat, meinen Körper zu schonen, zwingen mich zu dieser für mich schweren Entscheidung“, teilte Helene Fischer in einer Stellungnahme mit. Die Premiere wird nun am 11. April in Hamburg stattfinden. Die geplanten Auftritte in Bremen und Köln werden nachgeholt. Eine gute Nachricht für die Fans: Auftritte sollen aber nicht abgesagt werden – es soll bei den 71 Konzerten bleiben.

Nachwuchsfußballerin stirbt mit 16 Jahren

Der MSV Duisburg verliert ein Nachwuchstalent. Abwehrspielerin Charlotte Vellar ist überraschend verstorben. „Es gibt keinen Trost in diesem unfassbaren Schmerz. Der MSV trauert um Charlotte Vellar, die mit nur 16 Jahren viel, viel zu früh verstorben ist. Unser Mitgefühl gilt der Familie, den Freunden und Team-Mitgliedern. Wir wünschen euch Kraft für diese unfassbar schweren Momente“, schreibt der Verein beim Kurznachrichtendienst Twitter. Auch Viktoria Köln und Union Berlin bekunden ihr Beileid.