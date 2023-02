News des Tages am 21.02.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 21.02.23

Geheimdokument aufgetaucht: Will Wladimir Putin auch über Belarus übernehmen?

Russland hat offenbar Pläne, das benachbarte Belarus zu übernehmen. Das geht aus einem Dokument hervor, welches bereits Monate vor dem Angriff gegen die Ukraine entstanden sein soll. Das berichten die Süddeutsche Zeitung, der WDR und NDR. Laut dem Bericht soll Belarus politisch, wirtschaftlich und militärisch unterwandert werden. Ein gemeinsamer Unionsstaat unter russischer Führung sei bis zum Jahr 2030 das Ziel. Das 17-teilige Dokument mit dem Titel „Strategische Ziele der Russischen Föderation in Belarus“ halten Sicherheitskreise für authentisch. „Die Sicherstellung des vorherrschenden Einflusses der Russischen Föderation in den Bereichen Gesellschaftspolitik, Handel, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Kultur“, sei das Ziel von Moskau.

Neues heftiges Beben in der Türkei

Die Türkei kommt nicht zur Ruhe. In der südosttürkischen Provinz Hatay gab es ein weiteres heftiges Erdbeben mit 6,4 auf der Richterskala. Im Bezirk Samandag lag das Epizentrum. Zudem gab es mehrere Nachbeben. Die Menschen wurden aufgerufen, von den Küsten fernzubleiben. Durch das Erbeben wurden mindestens drei Menschen getötet, mehr als 200 verletzte Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. Zwei heftige Erdbeben hatten vor zwei Wochen die Türkei und Syrien erschüttert. Mehr als 40.000 Menschen sind verstorben.

Traurige Gewissheit: Vermisste Nicola Bulley ist tot

Am Sonntag fand die Polizei eine Leiche an einem Fluss. Nun ist klar: Es handelt sich um die vermisste Nicola Bulley. Die 45-Jährige wurde seit drei Wochen vermisst. Nicola war „der Mittelpunkt unserer Welt“, schrieben ihre Angehörigen. „Sie hat unser Leben besonders gemacht. Nichts kann einen Schatten darüber werfen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die zweifache Mutter wurde seit dem 27. Januar 2023 vermisst. Sie hatte ihre Töchter noch zur Schule gebracht, ging danach mit dem Hund raus und nach einer anschließenden Online-Konferenz verschwand sie plötzlich – in den vergangenen drei Wochen wurde intensiv nach Nicola Bulley gesucht.