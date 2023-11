News des Tages am 20.11.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 20.11.23

Essen wird bald teurer: Ampel-Zoff wegen Gastro-Steuer

Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wird von 7 auf 19 Prozent erhöht. Das Essen wird ab dem Jahr 2024 also wieder deutlich teurer. Finanzminister Christian Lindner sei dagegen gewesen, die Steuer anzuheben. „Wenn alle Parteien an einem Strang gezogen hätten, wäre eine weitere Verlängerung drin gewesen. SPD und Grüne hatten aber andere Prioritäten“, erklärte der Finanzminister in der Bild am Sonntag. Grüne und SPD sind anderer Ansicht. „Einen Haushalt verhandelt man gemeinsam. Es lagen in einer schwierigen Haushaltslage viele Fragen und Vorschläge auf dem Tisch. Entscheidungen treffen wir in der Ampel gemeinsam. Es ist kein guter Stil, wenn der Finanzminister nachher nichts mehr mit den Beschlüssen zu tun haben will“, sagt Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch.

Ehemalige US-First Lady Rosalynn Carter stirbt mit 96 Jahren

Die ehemalige First Lady der USA ist tot. Die 96 Jahre alte Ehefrau des früheren Präsidenten Jimmy Carter ist am Sonntagmorgen verstorben. „Rosalynn war meine gleichberechtigte Partnerin bei allem, was ich je erreicht habe. Solange Rosalynn auf der Welt war, wusste ich immer, dass mich jemand liebte und unterstützte“, teilte die von den Carters gegründete Stiftung mit. Rosalynn und Jimmy Carter hatten 1946 geheiratet. Das Paar hat vier Kinder. Sie schrieb mehrere Bücher und machte sich für soziale Belange stark.

Südkorea verbietet Verzehr von Hundefleisch!

Mit dem Verzehr von Hundefleisch soll in Südkorea endlich Schluss sein. Das teilte ein Regierungssprecher mit. Die Washington Post berichtet, dass bis zum Ende des Jahres ein entsprechender Entwurf vorliegen soll. Bisher ist der Verzehr von Hundefleisch nicht gesetzlich geregelt. Hunde werden in Südkorea seit Jahrhunderten gegessen. Das geriet in dem Land immer stärker in Kritik – vor allem bei jungen Menschen. Medienberichten zufolge ist Koreas First Lady Kim Keon Hee eine der größten Kritikerinnen der bisherigen Praxis