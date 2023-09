News des Tages am 20.09.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 20.09.23

In der Ostsee: Mann stirbt durch fleischfressende Bakterien

In der Ostsee ging ein 74-Jähriger schwimmen – mit fatalen Folgen: Der Mann verstarb kurze Zeit später! Es ist der erste Todesfall nach einer Vibrionen-Infektion in diesem Jahr. Er hatte eine offene Wunde und war chronisch krank. Bei chronischen Grunderkrankungen oder Immunschwäche bestehe ein erhöhtes Risiko mit Bakterien, wie das Landesamt mitteilte. Badegäste mit Hautverletzungen sollten den Kontakt mit Meerwasser meiden. Bei einer Infektion kann die Amputation von Gliedmaßen die Folge sein oder hat im schlimmsten Fall tödliche Folgen.

Mädchen in Schwimmbad missbraucht: Ein Zeuge äußert weitere Details

Der Fall sorgt für Entsetzen! Eine 13-jährige Jugendliche wurde in einem Kölner Schwimmbad von mehreren Männern sexuell missbraucht. „Ich war mit meiner Freundin und zwei Begleitern im Schwimmbad. Die Jungs standen lange Zeit auf dem Sprungturm, wollten aber nicht springen“, erzählt Zeuge Momo S. in der Bild-Zeitung. Im Außenbecken kam es dann zu der schrecklichen Tat. „Wir haben gesehen, wie das junge Mädchen, um das es geht, zum Büro des Bademeisters gelaufen ist. Er ist dann mit ihr um die Becken gelaufen, um die Jungs zu finden“, so der Zeuge. Und weiter: „Einer der Jungs hat meiner Freundin vorher schon auf den Po geguckt – das fand sie sehr unangenehm. Mehrere der Jungs haben dann, selbst als die Polizei schon da war, noch andere Mädchen und auch meine Freundin angegrinst.“

Heino wettert im Frühstücksfernsehen gegen Gender-Wahn

Heino war am Dienstag im SAT.1-„Frühstücksfernsehen“ anwesend und nahm in der Sendung zum Gendern kein Blatt vor den Mund. „Denen haben sie ins Gehirn geschissen, so wie wir im Rheinland sagen. Ich steh’ da überhaupt gar nicht zu. Ich werd’ weiter von der schwarzen Haselnuss singen, ich werd’ weiter ,Lustig ist das Zigeunerleben‘ singen. Da lass ich mich von keinem Menschen abbringen. Das ist ein Stück Kulturgut. Das habe ich in den Sechzigerjahren, in der Blütezeit des Beats, wieder populär gemacht. Und das soll auch so bleiben, wie es ist“, sagt der Sänger. Für die Aussage gab es einen Shitstorm – auf dem Instagram-Kanal der Sendung äußerten sich zahlreiche User kritisch. Und auch gegen den Sender selbst richtet sich die Kritik. „Richtig unangenehmer Auftritt. Noch schlimmer: Eure nicht vorhandene Reaktion auf Rassismus und Sexismus… ich bin einfach nur sprachlos“, schreibt ein User.