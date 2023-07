News des Tages am 20.07.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 20.07.23

Löwin in Berlin ausgebüxt: Bewohner sollen Häuser nicht verlassen!

Die Polizei warnt die Bürger in Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf im Süden Berlins. Der Grund: Dort soll eine Löwin ausgebüxt sein. „Zeugen haben gegen Mitternacht ein Raubtier gesehen, das ein Wildschwein gerissen hat. Wir haben auch Videomaterial dazu bekommen. Es handelt sich demnach um eine Löwin. Es gibt momentan keinen Grund für uns, an der Echtheit zu zweifeln“, sagt Polizeisprecher Daniel Keip in der Bild-Zeitung. Jäger mit Betäubungsgewehren sowie Tierärzte sind in der Gegend im Einsatz und suchen nach dem Wildtier. Auch Polizeihubschrauber mit Wärmebild-Kameras sind im Einsatz, Woher das Tier kommt, ist derzeit noch völlig unklar.

Zwei Tote: Amoklauf vor Eröffnung der Frauen-WM

Schock vor dem Eröffnungsspiel der Frauenfußball-WM! Kurz vor dem Eröffnungsspiel hat ein Amokläufer das Feuer eröffnet und mindestens zwei Menschen erschossen. Sechs weitere Personen wurden verletzt. Der Amoklauf ereignete sich in der Nähe des norwegischen Mannschaftshotels kurz nach 7 Uhr morgens Ortszeit. „Wir haben uns die ganze Zeit über sicher gefühlt. Die Fifa verfügt im Hotel über ein gutes Sicherheitssystem und wir haben einen eigenen Sicherheitsbeauftragten im Kader. Alle scheinen ruhig zu sein und wir bereiten uns wie gewohnt auf das Spiel heute Abend vor“, sagt die Kapitänin der Nationalmannschaft, Maren Mjelde. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. „Wir können auch darauf hinweisen, dass dies keine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellt“, heißt es in einem Statement.

Studentin (†18) stirbt bei Horror-Unfall

Nachdem ein Lkw-Reifen in ihre Windschutzscheibe gekracht war, ist eine Studentin in Kentucky (USA) im Alter von nur 18 Jahren verstorben. Die junge Frau war auf einem Highway unterwegs – auf der Gegenfahrbahn löste sich ein Reifen eines Lkws. Der Reifen flog mit voller Wucht auf die andere Straßenseite – dieser kollidierte mit dem Auto der Studentin. Rettungskräfte holten die 18-Jährige aus dem Wrack ihres Autos. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde die 18-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert – dort ist sie später jedoch verstorben.