News des Tages am 20.04.23

Die Nachrichten des Tages am 20.04.23

Kabinett beschließt viel diskutiertes Heizungsgesetz

Das Gesetz über das Verbot von Öl- und Gas-Heizungen istvom Kabinett beschlossen wurden. Von 2024 an soll möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. „Ohne ein schnelles Umsteuern im Bereich der Gebäudewärme kann Deutschland weder die Klimaziele erreichen noch die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen rasch reduzieren“, heißt es in dem Gesetzentwurf. Heizungen müssen aber nicht sofort ausgetauscht werden. Bis 2045 sollen alleHeizungen mit Erneubaren Energien betrieben werden. Der Abschied von Gas- und Ölheizungen wurde damit eingeläutet.

Comedy-Star Abdelkarim entging Messer-Angriff in Duisburg nur knapp

Bei einemMesser-Angriff in einem Fitnessstudio in Duisburg wurden drei Menschen schwer verletzt. Schnell machte auch das Gerücht die Runde, dass auch Comedian Abdelkarim unter den Opfern sein könnte. Doch nun gibt er Entwarnung. „Ich war zwar gestern beim Sport, aber ich habe das Fitnessstudio ca. 20 Minuten vor dem Angriff verlassen. Mir geht es also gut“, schreibt der Comedian bei Instagram. „Leider wurden vier Menschen schwer verletzt. Ich wünsche ihnen viel Kraft und hoffe, dass es ihnen sehr bald besser geht“, so Abdelkarim. Die Fahndung nach dem Täter läuft weiter auf Hochtouren.

Zehn Jahre Haft für Urlauber wegen Drink

Mit einem Freund besuchte ein Urlauber eine Diskothek in Marrakesch. Doch dann stelltsich heraus, dass ermit Falschgeld bezahlt hat. Die Briten erzählen, dass sie bis zum Urteil in einer 12-Personen-Zelle mit 31 Menschen festgehalten werden. Dann wurde er zu zehn Jahren Haft verurteilt! Seine Familie ist fassungslos. „Mir fehlen die Worte. Ich kann es nicht glauben“, erklärt seine Ehefrau in der BBC. Sie will nun in Berufung gehen. „Wir müssen nur hoffnungsvoll bleiben und die Daumen drücken“, hofft sie.