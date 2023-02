News des Tages am 20.02.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 20.02.23

Trotz Wahl-Klatsche: Berliner SPD verhandelt mit Grünen und Linken

Die CDU hat die Wahl in Berlin haushoch gewonnen – und dennoch könnten die Christdemokraten die Wahl als Verlierer verlassen. Denn die Wahl-Verlierer SPD, Grüne und Linken führen Verhandlungen, wie sie ihr Bündnis in der Hauptstadt fortsetzen können. Das stößt bei einigen auf Unmut. „Unsere Werte gehen dabei vor die Hunde, der politische Anstand wird abgeschafft. Die Wähler haben den links ideologischen Kurs der alten Regierung abgestraft, wollen eine neue, andere Stadtpolitik. Folge wäre: Die Regierung tritt ab, die Opposition übernimmt, nimmt deren Plätze ein“, sagt Ex-Bürgermeister von Neukölln, Heinz Buschkowsky, in der Bild-Zeitung.

Suche nach vermisster Nicola Bulley: Polizei findet Leiche

Bei der Suche nach der vermissten Zweifach-Mutter Nicola Bulley aus Großbritannien wurde eine Leiche an einem Fluss gefunden. Der leblose Körper wurde dort gefunden, wo die 45-Jährige verschwand – es könnte sich daher um die vermisste Frau handeln. Noch sei keine formelle Identifizierung möglich gewesen, wie die Polizei mit. Die Ermittler sind überzeugt, dass Nicola Bulley ertrunken sein könnte. Ihr Lebensgefährte glaubt jedoch nicht an die Fluss-Theorie. Im Netz kursieren zu dem Verschwinden der Frau verschiedene Theorien.

Arabella Kiesbauer hat Ski-Unfall

Ex-Talk-Legende Arabella Kiesbauer hatte einen Ski-Unfall. Sogar von der Bergrettung musste sie abtransportiert werden. Die Moderatorin hat sich in den Tiroler Alpen bei dem Unfall ein Bein gebrochen. Eine genaue Diagnose ist bisher jedoch nicht bekannt. „Oh Shit I‘m Fucked“, schreibt sie in den sozialen Netzwerken. „Leider passt der Songtext perfekt zu meinem Unfall auf der Skipiste!“, so Arabella Kiesbauer. In den kommenden Tagen soll der TV-Star operiert werden.