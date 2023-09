News des Tages am 19.09.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 19.09.23

Nancy Faeser will Wahlrecht für Flüchtlinge

Das Wahlrecht für Flüchtlinge soll laut Innenministerin Nancy Faeser und der Hessen-SPD massiv ausgeweitet werden. Künftig sollen Flüchtlinge wählen dürfen, wenn sie mindestens sechs Monate in Deutschland leben. „Wir wollen uns auf Bundesebene und im Bundesrat mit Nachdruck dafür einsetzen, dass alle Menschen, die länger als sechs Monate in hessischen Kommunen leben, ein kommunales Wahlrecht erhalten“, heißt es im Wahlprogramm laut der Bild-Zeitung. Der Bremer Migrationsforscher Prof. Stefan Luft: „Grundsätzlich sollte das Wahlrecht an die Staatsangehörigkeit gebunden sein.“ Kritik kommt unter anderem vom CDU-Innenexperte Stefan Heck. „Faesers Vorschlag ist ein gefährlicher Irrweg!“, sagt der Politiker.

Bundesweite Razzia gegen Neonazis

Gegen die Neonazi-Gruppierung Hammerskins gab es am Dienstagmorgen eine bundesweite Razzia. Es handelt sich dabei um eine internationale Gruppierung. Die Hammerskins sehen sich selbst als Elite in der Neonazi-Szene. Laut der Bild-Zeitung wurden in Berlin zwei Wohnungen durchsucht. In Brandenburg betraf es zwei Objekte, in Nordrhein-Westfalen drei. Rund acht Männer sollen den Hammerskins Berlin angehörigen. Sie tragen meist weniger auffällige Kleidung und haben engen Kontakt zu Neonazi-Bands.

Köln: 13-Jährige von mehreren Männern missbraucht

Beim Schwimmen im Außenbecken eines Kölner Bads ist ein junges Mädchen mutmaßlich sexuell missbraucht worden. Insgesamt soll es sich um acht Tatverdächtige handeln. Ein Zeuge habe den Vorfall beobachtet. Der Bademeister hat die Polizei alarmiert. Die Männer im Alter zwischen 16 und 26 Jahre sollen das Mädchen zuerst umringt und dann sexuell missbraucht haben. Ein 16-jähriger in Köln lebender Iraker gilt laut Medienberichten als Hauptverdächtiger. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen.