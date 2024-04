News des Tages am 19.04.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 19.04.24

Israel schlägt gegen den Iran zurück

US-Medienberichten zufolge soll Israel den Iran angegriffen haben. Am Himmel über der iranischen Provinz Isfahan sind mehrere kleine Flugobjekte beschossen worden. Nahe der gleichnamigen Millionenstadt Isfahan soll sich eine Explosion ereignet haben. Fox News berichtete unter Berufung auf eine Quelle beim Militär, es habe sich um einen „begrenzten Angriff“ gehandelt. In Isfahan befindet sich ein Militärstützpunkt. Auch das größte nukleare Forschungszentrum des Landes ist in der Stadt angesiedelt. An mehreren Flughäfen in dem Land wurde der Flugverkehr eingestellt. Ein israelischer Gegenschlag auf den Iran war seit Tagen erwartet worden.

Wurde der kleine Émile (†2) von einem Wolf verschleppt?

Der zweijährige Émile ist tot – so viel steht fest. Rund um das Verschwinden des kleinen Jungen aus einem Bergdorf in Frankreich sind aber noch viele Fragen offen. In Le Vernet kursiert jetzt die Theorie, dass der Zweijährige von einem Wolf getötet worden sein könnte. Ein Anwohner erzählt in einem Interview mit Le Parisien, dass sich im Sommer viele Wölfe sehr nah an das Dorf heranwagen würden. Zwar halten sich die Menschen fern von den Tieren – jedoch könnte der 2-Jährige eine leichte Beute gewesen sein. „Wenn niemand da ist, kann ein Wolf sehr gut ein Kind am Dorfbrunnen packen und eine halbe Stunde lang rennen, ohne anzuhalten, ohne den Druck nachzulassen und ohne Blut zu vergießen“, erklärt auch Bürgermeister François Balique dem Magazin Marianne.

Europa League: Leverkusen mit Rekord ins Halbfinale

Bayer Leverkusen hat sich am Donnerstag mit einem 1:1 (0:1) bei West Ham United ins Halbfinale der Europa League gespielt. Jeremie Frimpong sorgte mit seinem Treffer in der 88. Minute für die große Leverkusener Erleichterung. „Es war ein verrücktes Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten. Wir wussten, dass West Ham mit viel Tempo und Intensität auftreten würde. Wir hatten Probleme und es war nicht einfach. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht. Es war eine gute Lehrstunde für uns“, sagte Bayer-Trainer Xabi Alonso.