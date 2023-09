News des Tages am 18.09.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 18.09.23

Klimakleber besprühen das Brandenburger Tor mit Farbe

Klimakleber haben das Brandenburger Tor in Berlin mit Farbe besprüht. Alle sechs Säulen waren betroffen. Rund 40 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Es habe 13 Festnahmen gegeben und es wird wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt, teilte die Polizei mit. Das Wahrzeichen wurde weiträumig abgesperrt. Die Protestaktion sei ein „Teil des sogenannten Wendepunkts“ gewesen, teilte die Letzte Generation mit. Die Gruppe hat neue Aktionswochen angekündigt. Erst am vergangenen Mittwoch kam es erneut zu Straßenblockaden in der Hauptstadt.

Unfall auf dem Oktoberfest: Achterbahn „Höllenblitz“ weiter geschlossen

Am Samstag wurden bei einem Unfall in der Achterbahn „Höllenblitz“ auf dem Oktoberfest in München neun Menschen verletzt. Zwei voll besetzte Achterbahn-Waggons sind aufeinandergestoßen. Die Reparaturen und Tüv-Prüfungen laufen seitdem. „Es geht heute nicht weiter. Es muss noch etwas vermessen werden. Dafür kommt eine Fachfirma – entweder heute oder morgen“, sagte Betreiber Willi Ottens in der Bild-Zeitung. Die Wiesn hatten diesmal einen holprigen Start. Den neben der Achterbahn mussten drei weitere Fahrgeschäfte wegen Defekten vorerst dicht machen.

Wegen Fischvergiftung: Frau müssen Arme und Beine amputiert werden

Sie wollte ein leckeres Abendessen zu sich nehmen – doch jetzt hat Laura Barajas keine Arme und Beine mehr! Der 40-Jährigen ging es nach dem Verzehr eines Fisches so schlecht, dass sie in eine Klinik kam. Dort wurde festgestellt: Die Frau aus San Jose (Kalifornien) hat sich mit Vibrio vulnificus infiziert! Es handelt sich dabei um Bakterien, die zu einer Blutvergiftung und schweren Hautentzündungen führen können. „Sie haben Laura in ein künstliches Koma versetzt. Ihre Finger, ihre Füße und ihre Lippen waren schwarz. Sie hatte eine Blutvergiftung und ihre Nieren versagten“, sagte eine Freundin gegenüber dem Lokalsender Kron-TV. Um das Leben der Frau zu retten, haben sich die Ärzte entschieden, ihre Arme und Beine zu amputieren.