News des Tages am 18.08.23

Die Nachrichten des Tages am 18.08.23

Schon wieder eine Gruppenvergewaltigung auf Mallorca?

Die Justiz muss sich auf Mallorca erneut mit einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung beschäftigen. Sechs Touristen wird vorgeworfen, eine Britin vergewaltigt zu haben und kamen in Untersuchungshaft. Die Polizei teilte mit, dass es sich um fünf Franzosen und ein Schweizer handelt. Die mutmaßlichen Täter und das Opfer sollen sich auf einer Party in Magaluf kennengelernt haben. Die 18-Jährige ging dann mit ins Hotel der Männer. Laut dem Mallorca Magazin schlug die Stimmung um: Gegen 5 Uhr sollen die Männer über sie hergefallen sein. Die 18-Jährige konnte sich befreien und rannte schreiend auf die Straße. Das Sicherheitspersonal des Hotels rief die Polizei.

Horror-Fund in Berlin: Frauenleiche lag in Toreinfahrt

Durch ein Gewaltverbrechen ist eine Frau in Berlin ums Leben gekommen. An einer Tordurchfahrt ist die Polizei im Stadtteil Schöneberg im Einsatz – dort wird eine Frau gefunden. Laut der B.Z. soll sie zu dem Zeitpunkt noch gelebt haben – kurze Zeit später kann ein Notarzt aber nur noch den Tod der 61-Jährigen feststellen. Sie soll schwere Verletzungen am Hals gehabt haben – diese könnten durch ein Messer verursacht worden sein. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie bitte? Sender warnt plötzlich vor Otto Waalkes

Der WDR zeigt mehrere Auftritte von Otto Waalkes zu seinem 75. Geburtstag. Es handelt sich dabei um Auftritte aus den 70er und 80er Jahren. Doch der Sender warnt die Zuschauer vordem Komiker. Vor der Sendung, die auch in der Mediathek abrufbar ist, warnt der WDR mit einer blauen Tafel die Zuschauer: „Das folgende Programm wird, als Bestandteil der Fernsehgeschichte, in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden.“ Bei der Show aus 1974 steht sogar: „Es enthält Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung.“ Welche Passagen damit genau gemeint sind, ist unklar. Es könnte sich aber um ein Liebeslied aus 1974 handeln. Darin heißt es im Text: „Das Stück heißt Pingpong. Die Frau verkörpert das kosmische Prinzip des Ping, während ihr der Mann dabei an den Pong fasst.“ Oder aber auf das erste Zusammentreffen zwischen Tarzan und Jane, der seine Liebste vor „wilden Buschmännern“ retten muss. Die Warnhinweise des WDR werden von zahlreichen Usern im Netz kritisiert und sorgt für Unverständnis.