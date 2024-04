News des Tages am 18.04.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 18.04.24

Erste deutsche Großstadt verbietet jetzt E-Scooter

Die erste Stadt in Deutschland hat E-Scooter verboten. Das hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschieden. Bis zum 20. April müssen die Roller aus der Stadt verschwunden sein. Das Verbot ab Samstag gilt allerdings nur für die ausleihbaren E-Scooter, die privaten dürfen weiter gefahren werden. Mit einem Eilantrag haben die Anbieter versucht, gegen diese Entscheidung vorzugehen – das blieb jedoch erfolglos. Hintergrund für das Verbot sind die vielen Unfälle, welche sich in der vergangenen Zeit ereignet haben.

Drama auf Ryanair-Flug – 33-Jähriger tot

Ein junger Mann fühlte sich kurz nach dem Start einer Ryanair-Maschine unwohl. Das Flugzeug kehrte zum Startflughafen zurück. Die Rettungskräfte konnten für den 33-Jährigen jedoch nichts mehr tun – er ist verstorben. Der Flieger war in der Stadt Lamezia Terme in Süditalien gestartet. Ziel war der Norden des Landes. Kurz nach dem Einstieg klagte er über Übelkeit und verlor anschließend das Bewusstsein, wie italienische Medien berichten. Zur genauen Todesursache gibt es bisher keine Angaben.

Großer Verlust für Karl Lauterbach: Seine Mutter Gertrud ist gestorben

Karl Lauterbach trauert um seine Mutter. Im Alter von 89 Jahren ist Gertrud Lauterbach verstorben. Sie starb demnach am 24. März 2024. „Ich bitte, Privatsphäre und Trauer zu respektieren“, sagte der Gesundheitsminister in der Bild-Zeitung. Zuletzt war seine Mutter auf Pflege angewiesen. Damals sagte Karl Lauterbach dem Blatt: „Meine Mutter ist sehr zufrieden mit ihrer Pflege – sowohl mit dem Pflegedienst, der ihr daheim hilft, wie auch mit dem Pflegeheim, in das sie ein- bis zweimal pro Woche geht.“ Er veröffentlichte damals auch einen Schnappschuss mit seiner Mutter, als sie gegen Corona geimpft wurde: „Eben wurde meine fast 86-jährige Mutter von Kollegin Christina Huerkamp und Franziska Botz im Impfzentrum Düren geimpft“, schrieb Lauterbach zu seinem Schnappschuss.“