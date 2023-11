News des Tages am 17.11.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 17.11.23

Essen wird teurer: Die Gastro-Mehrwertsteuer steigt!

Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie wird zu Jahresbeginn wieder auf 19 Prozent angehoben. Laut der Deutschen Presse-Agentur hat sich die Ampel-Regierung darauf geeinigt. Um die Gastronomie zu entlasten, sank während der Corona-Pandemie die Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent. Während der Energiekrise wurde die Regelung mehrmals verlängert. Doch nun steigt die Mehrwertsteuer in Restaurants und Cafés wieder an. Konkret bedeutet das: Speisen werden deutlich teurer. Die Gastronomiebranche hatte zuletzt vehement dafür geworben, die Steuersenkung nicht auslaufen zu lassen. Dabei hatte die FDP noch am Montag öffentlich darauf beharrt, dass die Steuersenkung bis zu Silvester 2024 verlängert wird, wie die Bild meldet. Finanzminister Christian Lindner wären dann jedoch 1,8 Milliarden Euro durch die Lappen gegangen.

Mörder in Texas hingerichtet: Er entführte eine 5-Jährige und zündete sie an

Während ihre Eltern in einem Geschäft im texanischen El Paso Weihnachtsgeschenke kauften, entführte ein Mann ihre 5-jährige Tochter und ermordete sie. Mit einer Plastiktüte über dem Kopf wurde später die Leiche in einer Gasse gefunden. Fast 22 Jahre später wurde der Mörder jetzt mit einer Giftspritze in Texas hingerichtet. Er behauptete, dass eine Bande ihn zur Entführung des Mädchens gezwungen habe. „Es tut mir leid für all das Unrecht, das ich begangen habe. Und denen, die meinen Tod gefordert haben, die mich jetzt ermorden wollen, vergebe ich“, erklärte er kurz vor seiner Hinrichtung. Seine Anwälte haben kurz davor noch versucht, diese zu verhindern – ohne Erfolg. Es war nicht die einzige Hinrichtung: Im Bundesstaat Alabama erhielt ein Häftling am Donnerstagabend eine Todesspritze, weil er 1993 bei einem Raubüberfall einen Mann erschossen hatte.

Kolumbien: Frau am Strand vom Blitz erschlagen

Eine zweifache Mutter wollte einen schönen Tag am Strand in Kolumbien verbringen. Doch der Tag endete in einer Tragödie! Denn die 34-Jährige wurde plötzlich von einem Blitz getroffen. Die Frau fällt sofort zu Boden – andere Strandbesucher eilen ihr zur Hilfe. Sie zeigte noch schwache Lebenszeichen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus – dort starb die 34-Jährige jedoch. Der gewaltige Stromschlag hat das Herz der 34-Jährigen zum Stehen gebracht. Zuvor habe es eine Unwetterwarnung für die Region vor heftigen Gewittern gegeben.