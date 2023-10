News des Tages am 17.10.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 17.10.23

Tödliche Schüsse in Brüssel: EM-Quali abgebrochen

In Brüssel hat ein Mann das Feuer eröffnet und zwei Menschen auf offener Straße getötet. Für die belgische Hauptstadt war am Montagabend die höchste Terrorstufe ausgerufen worden. Bei dem Attentäter soll es sich um einen Mann tunesischer Herkunft handeln, welcher in seinem Heimatland wegen Terror-Delikte bereits vor Gericht stand und sich zuletzt in Belgien aufhielt. „Heute Abend sind meine Gedanken bei den Familien der beiden Opfer des Anschlags in Brüssel“, schrieb EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen beim Kurznachrichtendienst X. Die grausame Tat ereignete sich rund fünf Kilometer vom Brüsseler Fußballstadion, wo die Nationalmannschaften Belgiens und Schwedens in einem EM-Qualifikationsspiel gegeneinander spielten. Das Spiel wurde abgebrochen. „Nach einem mutmaßlichen Terroranschlag in Brüssel wurde in Absprache mit den beiden Mannschaften und der örtlichen Polizei beschlossen, das Qualifikationsspiel zur UEFA EURO 2024 zwischen Belgien und Schweden abzubrechen“, teilte die UEFA mit. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Schweden. Möglich, dass der Attentäter gezielt nach schwedischen Fans gesucht hat.

Klaus Gjasula: Darmstadt-Profi teilt Anti-Israel-Post

Darmstadt-Kicker Klaus Gjasula sorgt mit einem Social-Media-Post für Wirbel! Er teilte ein Bild, auf welchem Kinder als Engel aus dem Gazastreifen aufsteigen. Dazu postete der Fußballstar drei Friedenstauben. Das Problem: Der israelfeindliche Text. Darin wird mit keinem Wort der Hamas-Angriff erwähnt, sondern die israelische Regierung beschimpft. „Ich habe ein Bild geteilt, auf dem Kinder in Engelsflügeln aufsteigen und diese Zeichnung mit drei Friedenstauben-Emojis versehen. Diese Zeichnung symbolisiert genau meine Gedanken, die ich zurzeit in mir trage: Ich trauere mit den vielen unschuldigen Kindern, die nichts können für die schon seit vielen Jahrzehnten politischen Spannungen im Nahen Osten. Den dahinter befindlichen Text habe ich überhaupt nicht gelesen, was mir im Nachhinein total Leid tut“, sagt Klaus Gjasula in der Bild-Zeitung.

Passagier stirbt in Flugzeug – Zwischenlandung auf Mallorca!

Eine Boeing 737 der ägyptischen Fluggesellschaft AMC Airlines muss am Montagmittag auf der Strecke von Luxor (Ägypten) nach Madrid plötzlich auf Mallorca notlanden. Denn an Bord ist ein Mann verstorben. Als das Flugzeug am Flughafen in Palma landet, können Notärzte nur noch den Tod des Passagiers feststellen. Es soll sich um einen 67-jährigen Mann handeln. Um den Leichnam aus dem Flugzeug zu transportierten, müssen die anderen Passagiere ebenfalls aus dem Flieger und mussten rund vier Stunden am Airport warten. Die Situation sei sehr belastend gewesen, da es nicht mal Trinkwasser gab, wie Passagiere in spanischen Medien berichten.