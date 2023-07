News des Tages am 17.07.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 17.07.23

Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Das ist bisher bekannt!

Ein Richter auf Mallorca hat gegen fünf Männer aus Deutschland Untersuchungshaft angeordnet. Den Touristen wird Gruppenvergewaltigung vorgeworfen. Eine Untersuchungshaft in Spanien kann mehrere Wochen oder Monate dauern – bei einer Verurteilung drohen bis zu 12 Jahre Haft. Am Donnerstag hatte eine deutsche Touristin zunächst eingewilligt, mit einem anderen Urlauber Sex zu haben und wollte mit ihm gemeinsam aufs Hotelzimmer. Da sie jedoch kein Gast des Hotels war, wurde sie abgewiesen. Daraufhin gingen die beiden in ein anderes Hotel, wo fünf Freunde des Mannes untergebracht waren. Als diese später in ihr Zimmer kamen, hätten vier Personen sie zu sexuellen Handlungen gezwungen. Einer der Verdächtigen soll die Tat mit dem Handy gefilmt haben. Die Touristin flüchtete ins Badezimmer. Die Urlauberin wurde später ins Krankenhaus gebracht und die Polizei wurde verständigt – die Verdächtigen wurden daraufhin festgenommen. Die Täter sollen zwischen 21 und 23 Jahre alt gewesen sein. Die Gruppenvergewaltigung soll sich im Hotel Occidental Playa de Palma ereignet haben.

30 Meter durch die Luft geschleudert: Deutsche (36) auf Mallorca totgefahren!

In der Nacht zum Sonntag wurde eine Deutsche auf Mallorca totgefahren. Die Frau überquerte gegen 2.55 Uhr einen Zebra-Streifen an der Promenade von Palma de Mallorca – dann kam ein dunkler BMW angerast. Die 36-Jährige wurde daraufhin 30 Meter durch die Luft geschleudert. Laut Zeugen soll der Fahrer zwar kurz angehalten haben, ist anschließend aber weitergefahren. Rettungskräfte haben versucht, die Frau zu reanimieren – sie sei jedoch noch am Unfallort gestorben. Am Unfallort tauchte ihr Ehemann auf, welcher nach ihr gesucht habe – ihm wurde dann die traurige Nachricht übermittelt. Er wurde daraufhin von Psychologen betreut. Aufgrund von Überwachungskameras konnte der Fahrer später festgenommen werden. Derzeit wertet die Polizei die Bilder aus.

Prügelei in Berlin: Mann in Freibad k.o. geschlagen!

In den vergangenen Wochen gab es viele Gewaltattacken in Berliner Freibädern. Eigentlich sollte Ruhe an diesem Wochenende einkehren – doch schon wieder gab es eine Schlägerei! Im Prinzenbad in Kreuzberg gerieten zwei Männer in einen Streit. Ein Mann wurde k.o. geschlagen, wie der Tagesspiegel berichtet. Die Polizei nahm die Personalien der Beteiligten auf. Zur ambulanten Behandlungen kamen die Männer ins Krankenhaus. Es wurden Anzeigen wegen Körperverletzung gestellt. Der Badebetrieb zwar von dem Zwischenfall nicht beeinträchtigt. Aufgrund der Gewaltattacken kann man Berliner Freibäder nur noch unter Vorlage eines Personalausweises betreten – diese Vorschrift halten jedoch nicht alle Freibäder ein, wie die Bild-Zeitung berichtet.